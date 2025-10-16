EKOFILM v Praze: Dýl s minulostí nebo deal s budoucností?

Ještě před samotným startem v Brně se 51. ročník festivalu EKOFILM představil v Praze událostí, která spojila minulost i budoucnost ochrany přírody a otevřela debatu o tom, jak se náš vztah k planetě proměňoval a kam směřuje dál. Program v Národním zemědělském muzeu přinesl živý podcast i diskuzi s výjimečnými osobnostmi. Připomněl také, že klimatická a environmentální témata jsou nadčasová a dotýkají se každého z nás.
Večer otevřel živý díl populárního podcastu Přepište dějiny, v němž historici Martin Groman a Michal Stehlík zasadili ochranu přírody do širšího historického kontextu – od první republiky přes období komunismu až po současnost. „Environmentální témata nejsou v českých dějinách nic nového. Dnešní debata ukazuje, že ochrana přírody má hlubší kořeny a je důležité tyto souvislosti znát, abychom pochopili i současné výzvy,“ uvedl Michal Stehlík.
Jako speciálního hosta pozvali profesora Bedřicha Moldana, klíčovou osobnost moderní environmentální legislativy i mezinárodních vyjednávání. Patří k nejvýznamnějším odborníkům na dopady lidské činnosti na ekosystémy. „Jsem velmi rád, že se Bedřich Moldan stal čestným hostem letošního EKOFILMu v Praze. Právě kombinace jeho expertízy, zkušeností a osobní integrity z něj dělá autoritu, která má co říct i dnes. Věřím, že setkání s ním je motivací a inspirací pro nás všechny,“ zdůraznil prezident festivalu Ladislav Miko.
Na podcast navázala panelová diskuse Pro moderní Česko: Moderní energetika a budoucnost, pořádaná ve spolupráci se Svazem moderní energetiky. Pod moderátorským vedením Soni Klepek Jonášové se diskutovalo o udržitelné transformaci české energetiky. „Změna klimatu představuje nepopiratelnou skutečnost, a pokud chceme zachovat krajinu pro plnohodnotný život našich dětí a vnoučat, musíme jednat bez odkladu. Ochrana přírody a rozvoj moderní energetiky jsou dlouhodobými výzvami, které vyžadují spolupráci, kontinuitu a odvahu. Modernizace energetiky představuje nejen příležitost k inovacím a úsporám, ale je zároveň nezbytným krokem pro udržení ekonomické konkurenceschopnosti. Podobné debaty ukazují, že cesta k udržitelné budoucnosti musí být aktivní, s respektem k přírodě i společnosti,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.
„Klimatická změna není abstraktní hrozba budoucnosti – je realitou, která se dotýká životů lidí už dnes. Akce jako EKOFILM připomínají, že ochrana planety spočívá nejen v mezinárodních dohodách, ale i v každodenních rozhodnutích každého z nás. Debata o moderní energetice ukazuje, že máme k dispozici technologie i znalosti, teď je potřeba propojit je s potřebami lidí a společně je uvést do života,“ doplnila expertka na klimatická témata Magdalena Davis. Podle výkonného ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka je právě tato spolupráce klíčem k reálné změně: „Budoucnost české energetiky stojí na moderních a čistých zdrojích. Debaty jako tato spojují politiky, odborníky i veřejnost a hledají praktická řešení, jak naši planetu chránit.“
Pražský večer předznamenal hlavní program festivalu a letošní motto „Deal? Dýl?“, které propojuje anglické deal (dohoda) s českým dýl (déle) a klade zásadní otázku: dokáže se lidstvo dohodnout s přírodou, nebo budeme nezbytné kroky dál odkládat?
Brno se chystá na hlavní program
51. MFF EKOFILM proběhne od 16. do 19. října v Brně a nabídne 25 dokumentárních snímků z celého světa v kategoriích Antropocén, Na prahu změny a Krátce a zeleně. O vítězích rozhodne hlavní porota složená z dokumentaristů Petra Horkého, Jana Svatoše a Erika Baláže, influencerek Rozárie Haškovcové, Petry Holubové. Novinkou je Cena studentské poroty vedená greenfluencerkou Eliškou Víravovou a také Divácká cena. Zvláštním hostem festivalu bude britský tvůrce Alex Tate, držitel cen BAFTA a EMMY s českými kořeny.
Kromě filmových projekcí čekají návštěvníky také dvě velké debaty věnující se zelené dohodě. Green Deal Global o dopadech klimatické politiky a ekonomiky ve světovém měřítku budou diskutovat slovenská expremiérka Iveta Radičová, vědkyně Julia Leventon, profesor Lubor Lacina a ředitelka litevského Enviroekonomického institutu Žaneta Stasiškienė. Green Deal Local se zaměří na to, jak se zelená dohoda promítá do každodenního života a regionální politiky. Hosty budou generální tajemník Výboru regionů Petr Blížkovský, prorektorka UCM v Trnavě Andrea Čajková nebo docentka Masarykovy univerzity Jana Soukopová.
Festivalové centrum se otevře v Cinema City Velký Špalíček, část programu proběhne také na Mendelově univerzitě a dalších místech v Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí. Organizátory jsou Key Promotion s.r.o., EkoInkubátor, z. s. a Mendelova univerzita v Brně. Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl a rektor Mendelovy univerzity prof. Dr. Ing. Jan Mareš.
Festival se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Hlavním partnerem je společnost SAKO Brno a hlavním mediálním partnerem pak Česká televize.
