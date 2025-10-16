02/2025

Evropská komise spustila Koalici pro financování energetické účinnosti

16. 10. 2025| zdroj: MPO0

flags-6582302_640
zdroj: pixabay

Evropská Komise spustila iniciativu s názvem Evropská koalice pro financování energetické účinnost. Koalice, která sdružuje země EU, finanční instituce a další zúčastněné strany má za cíl pomoct s mobilizací soukromého financování energetické účinnosti.

Evropská koalice pro financování energetické účinnosti (European Energy Efficiency Financing Coalition) byla vytvořena s cílem usnadnit mobilizaci soukromého kapitálu na podporu cílů EU v oblasti energetiky a klimatu, a to především do let 2030 a 2050. Slouží jako platforma pro spolupráci mezi klíčovými aktéry a členskými státy EU, která podporuje naplnění cílů směrnice 2023/1791/EU o energetické účinnosti (EED) a směrnice 2024/1275 o energetické náročnosti budov (EPBD). Koalice stojí na legislativním základě dle článku 30 (7) směrnice o energetické účinnosti.

