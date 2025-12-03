Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2026. Lidé, spolky a další nestátní organizace budou moci žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změnu klimatu. Každoroční výzva opakovaně podpoří i projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.
Do programu by mělo být alokováno celkem 44 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace bude možné podávat od 5. ledna do 14. ledna 2026.
„Podpora projektů zlepšujících životní prostředí a vzdělávání společnosti o nutnosti přechodu na cirkulární ekonomiku považuji za velmi důležitou věc. Princip cirkulární ekonomiky nás učí nakládat s odpadem jako surovinou k dalšímu zpracování a představuje tak cestu fungování systému s ohledem na konečnost primárních zdrojů. Snižuje také množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.
O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné základní, střední a vysoké školy, akademie věd nebo společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.
Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo jiné specifikované projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet až o 600 tisíc korun, výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.
Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a bude uskutečněno obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2027. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2026.
Veškeré informace pro žadatele budou k dispozici na portálu praha.eu. K dispozici bude i telefonická nebo e-mailová konzultace zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 233 žádostí, přičemž hlavní město podpořilo celkem 133 projektů výslednou částkou 42,8 milionu korun.
