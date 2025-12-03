02/2025

Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

3. 12. 2025| zdroj: Praha0

street-7544046_640
zdroj: pixabay

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2026. Lidé, spolky a další nestátní organizace budou moci žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změnu klimatu. Každoroční výzva opakovaně podpoří i projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Do programu by mělo být alokováno celkem 44 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace bude možné podávat od 5. ledna do 14. ledna 2026. 

„Podpora projektů zlepšujících životní prostředí a vzdělávání společnosti o nutnosti přechodu na cirkulární ekonomiku považuji za velmi důležitou věc. Princip cirkulární ekonomiky nás učí nakládat s odpadem jako surovinou k dalšímu zpracování a představuje tak cestu fungování systému s ohledem na konečnost primárních zdrojů. Snižuje také množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné základní, střední a vysoké školy, akademie věd nebo společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.

Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo jiné specifikované projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet až o 600 tisíc korun, výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a bude uskutečněno obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2027. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2026.

Veškeré informace pro žadatele budou k dispozici na portálu praha.eu. K dispozici bude i telefonická nebo e-mailová konzultace zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 233 žádostí, přičemž hlavní město podpořilo celkem 133 projektů výslednou částkou 42,8 milionu korun.

