Evropská komise navrhla přísnější energetické standardy pro kotle a zásobníky vody

Evropská komise otevřela k připomínkování balík návrhů, které zpřísňují požadavky na energetickou účinnost. Týkají se jak označování, tak ekodesignu ohřívačů pro vytápění i ohřev vody.
Návrhy počítají s revizí technických parametrů, úpravou energetických štítků a změnou stupnic hodnocení, aby lépe odpovídaly současným technologickým možnostem. V roce 2013 přijala EU opatření týkající se označování domácích spotřebičů energetickými štítky. Cílem bylo informovat spotřebitele o energetické náročnosti a dalších environmentálních parametrech těchto spotřebičů. Přijala rovněž opatření v oblasti ekodesignu, které stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost. Účelem této iniciativy je přezkoumat požadavky na označování energetické účinnosti ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů s ohledem na: technologický pokrok a vývoj trhu, požadavek na změnu stupnice označování, závazek EU týkající se Zelené dohody.
