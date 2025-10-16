Cenia zve na Fórum udržitelného rozvoje 2025

Fórum udržitelného rozvoje 2025 se uskuteční v pátek 7. listopadu od 9:30 do 13:00 v prostorách budovy CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1.
Letošní Fórum nese podtitul Strategické řízení v ČR: Cesta k efektivitě
Česká republika dlouhodobě čelí výzvám v oblasti strategického řízení. Na národní úrovni existuje cca 300 strategií s 5 tisíci cíli, které se často překrývají a vytvářejí nepřehledné prostředí. Kvalitní evaluace většinou chybí, málokdy vstupují do rozpočtového procesu a strategie často postrádají vyčíslení nákladů, vazbu na finance či časový rámec pro naplnění cílů. Tímto se zabýval často zmiňovaný projekt NPO Koherence politiky pro UR, jehož výstupy budeme prezentovat v úvodním panelu letošního FUR.
Česká informační agentura životního prostředí se Fóra účastní formou workshopu na téma Použití AI v oblasti udržitelného rozvoje.
Další podrobnosti o programu naleznete v pozvánce.
K účasti se prosím registrujte do 24.10.2025 prostřednictvím formuláře, kde si vyberete i workshopy, kterých se chcete zúčastnit.
