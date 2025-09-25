Jakým směrem by se měl po volbách ubírat český průmysl? Odpovídají Piráti

V první části našeho předvolebního seriálu představila Česká pirátská strana svou vizi budoucnosti českého odpadového hospodářství. Dnes se vyjadřuje k otázkám směřování českého průmyslu, energetiky a k tomu, jak by tuto oblast chtěla řídit v případě svého volebního vítězství.
Průmysl, těžký průmysl
Jaký smysl vidíte v konverzi obnovitelné elektrické energie na zelený vodík a jaké vidíte uplatnění zeleného vodíku?
Je to oblast, která určitě stojí za další prozkoumávání a rozvoj. Zelený vodík má jistě svou budoucnost a roli. Má již stanovené pevné cíle v evropské legislativě. Prozatím jsou však jeho výrobní náklady vysoké. Zelený, respektive obnovitelný - legislativa definuje pouze dva druhy vodíku - obnovitelný, tedy zelený a nízkouhlíkový, který se bude vyrábět především z jádra. Pro mnoho průmyslů je zelený vodík jedinou dekarbonizační cestou.
Nicméně pokud chceme vybudovat vodíkovou infrastrukturu, tak musíme alespoň zpočátku do toho pustit více barev duhy (odstínů vodíku), než jen 100% zelenou. Tzv. šedý vodík, vyrobený ze zemního plynu nebo ropy je běžně dostupnou surovinou, infrastruktura se mohla rozjet s jeho využitím, tak jako využíváme v mnoha oblastech elektrifikaci a elektřina zatím není 100% zelená. Bohužel současná evropská legislativa je příliš přísná. Tuto část Green Dealu budeme určitě chtít urychleně změnit.
Infrastruktura pouze a výhradně na zelený vodík není a v dohledné době nebude finančně výhodná, a proto ten sektor bez masivních dotací (ale i s nimi) prostě nevznikne. Takže zelený vodík určitě do budoucna potřebujeme hlavně pro část průmyslu, ale prozatím musíme vybudovat vodíkovou infrastrukturu jako základ systému, který pak může na zelený vodík přejít. Navíc bychom se měli zaměřit na přípravu přepravních tras pro vodík do Česka a primárně cílit ty druhy využití, kde je to nutné, protože to bude vždy ekonomicky náročné.
Pro dosažení uhlíkové neutrality je nezbytná elektrifikace průmyslu, jaké opatření pokládáte dostatečná pro zabezpečení dostatku obnovitelné/nízkoemisní elektrické energie a jakou předpokládáte spotřebu elektrické energie v horizontu 2030-2040, aby se Česká republika nedeindustrializovala?
