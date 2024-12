TOP 10 nejčtenějších článků o vodě v roce 2024

Které články o vodě vás letos nejvíce zaujaly a dostaly se do žebříčku deseti nejčtenějších?

1.Vědci přišli s novou metodou, jak filtrovat PFAS z vody

Objev německých a amerických výzkumníků by mohl být zlomovým bodem zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod.

2.Pohled na čistírny odpadních vod se mění

„O taxonomii se stále ještě často mluví jako o něčem, co teprve přijde, ale musím připomenout, že nepřijde, už je tady,“ říká Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, který vysvětluje, co to taxonomie vůbec je a jaké požadavky klade na vodárenský sektor.

3.ČOV čeká cesta k energetické nezávislosti. Nebude snadná ani levná II. díl

V rámci revize směrnice městských odpadních vod budou muset vodohospodáři nově řešit i vlastní energetickou efektivitu. A jako vše, co je s touto revizí spojené, to nebude levná záležitost.

4.„Generační“ revize směrnice městských odpadních vod ovlivní vodárenský obor na další desetiletí I. díl

Revize směrnice městských odpadních vod je bez přehánění velké téma. Ovlivní totiž vodárenství na další desetiletí a tomu samozřejmě odpovídá pozornost všech vodohospodářů.

5.Měli bychom opustit myšlenku, že nejlepší voda je přeci ta moje

České vodárenství stojí dle odborníků před obrovskou výzvou, která se ukrývá v novele směrnice o městských odpadních vodách. Jde o soubor novinek, která vodárenství změní trvale a určitě velmi zásadně. Jaké konkrétní dopady, a co bude nová legislativa vlastně řešit, nám v rozhovoru přiblížil Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel pro rozvoj voda Veolia pro ČR a SR.

6.SPVEZ: Přílepek k havarijní novele ohrožuje malé vodní elektrárny

Poslanecká sněmovna v březnu dokončovala projednání vládního návrhu tzv. „havarijní novely vodního zákona“. Právě k ní předložila skupina poslanců přílepek, navrhující uzákonění převažujícího veřejného zájmu na plánování, výstavbě a provozu výroben z OZE, z něhož ale vylučuje využívání vodní energie. Zástupci sektoru to označili za diskriminační.

7.SPVEZ: Ministerstvo se mýlí. K rozvoji malé vodní energetiky není nutné stavět nové jezy

MŽP prostřednictvím skupiny poslanců snažilo využít novely vodního zákona a přílepkem chtělo vpravit do návrhu uzákonění převažujícího veřejného zájmu na plánování, výstavbě a provozu výroben z OZE, ale vylučuje z něj využívání vodní energie. Především malých vodních elektráren (MVE).

8.Nové zařízení dokáže otestovat vodu v místě odběru a na počkání

Irští vědci přišli s přenosnou technologií, která dokáže rychle a jednoduše otestovat kvalitu vody. Je schopna odhalit jeden z nejnebezpečnějších typů bakterií.

9.Směrnice o čištění městských odpadních vod byla definitivně schválena. Přinese řadu změn

Revidovaná směrnice je klíčovou legislativou, která se vodohospodářského sektoru citelně dotkne. Mezi novinky patří rozšíření pravidel i na menší města, zlepšení postupů čištění nebo zavedení zásady „znečišťovatel platí“ či důraz na energetickou neutralitu.

10.Změny v české legislativě, které ovlivňují obor vodovodů a kanalizací

Vodohospodáři se v současné době zabývají především dopady nového stavebního zákona, revizí evropské směrnice o čištění městských odpadních vod a směrnicí o nefinančním reportingu. V české legislativě se nicméně objevily i další legislativní změny, které mají na obor vliv.

Zajímají vás další články o vodě? Tak se podívejte na dalších deset nejčtenějších:

11.Je při odstraňování polutantů z čistírenských kalů efektivnější pyrolýza nebo kompostování?

12.Zelený reporting a nakládání s vodami nejen v průmyslu – 2. část – směrnice CSRD

13.Evropské vody jsou kontaminovány „věčnými chemikáliemi“. Studie odhalila vysoké koncentrace TFA

14.Zelený reporting a nakládání s vodami nejen v průmyslu - 1. část - taxonomie EU

15.Nová studie zodpovídá otázku, zda ČOV dokáže zachytit všechny mikroplasty

16.Unie zavádí nové hygienické normy pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou

17.Nová pravidla pro nakládání s městskými odpadními vodami mají zelenou

18.Ministr zemědělství zahájil stavbu malé vodní elektrárny na Vltavě u Prahy

19.Podle vědců je odpadní voda z frakování významným zdrojem lithia

20.V boji proti mikroplastům si Komise posvítí na plastové pelety