Nové zařízení dokáže otestovat vodu v místě odběru a na počkání

Irští vědci přišli s přenosnou technologií, která dokáže rychle a jednoduše otestovat kvalitu vody. Je schopna odhalit jeden z nejnebezpečnějších typů bakterií.

Patogenní toxiny

Bakterie Escherichia coli,neboli E. Coli, je přirozenou součástí střevního mikrobiomu. Může ale také být příčinou střevních infekcí, pakliže je kmen bakterie vybaven příslušnými faktory virulence. Většina kmenů E. coli je neškodná, některé jsou ale patogenní. Nejvýznamnějšími jsou škodlivé shiga toxiny E. Coli(zkráceně STEC), které jsou přenášeny vodou.

Tento typ E.coli může po požití způsobit těžká žaludeční onemocnění. V některých případech mohou nastat život ohrožující komplikace, a to zejména u dětí do 5 let, starších lidí a jedinců, kteří mají oslabenou imunitu. STEC se běžně vyskytuje ve střevech zdravých zvířat, jako jsou krávy a ovce, která jsou přenašeči bakterie. Na lidi se přenáší kontaktem se zvířecími výkaly nebo požitím kontaminovaného jídla či vody.

Nejvyšší míry výskytu patogenu v posledních letech v Evropě pravidelně hlásí Irsko. Právě vědecký tým z irské University of Galway si dal za cíl, že vyvine přenosnou diagnostickou pracovní stanici, která dokáže na místě ve vzorcích vody z okolního prostředí rychle detekovat STEC. Zařízení může testovat vodu z nejrůznějších vodních zdrojů, včetně řek, jezer a studní.

„Naše technologie představuje významný pokrok v testování vody na místě odběru. Je přenosná, jednoduchá a bezpečná. Je velmi přesná, vysoce citlivá a výsledky jsou rychle k dispozici na místě,“ říká vedoucí práce, která byla publikována v odborném časopise Microbiology, Dr. Zina Alfahlová.

Odhalí i jen dvě buňky