Ministr zemědělství zahájil stavbu malé vodní elektrárny na Vltavě u Prahy

Slavnostním poklepem na základní kámen byla dnes oficiálně zahájená výstavba malé vodní elektrárny Klecany II na vodním díle Klecany, za účasti ministra zemědělství Marka Výborného, zástupců investora státního podniku Povodí Vltavy a zástupců dodavatelů pod vedením firmy SMP Vodohospodářské stavby ze Skupiny VINCI Construction CS. Nový zdroj ekologicky čisté energie vyrobí ročně přibližně 10 GHh energie a vyžádá si celkové náklady ve výši 0,5 mld. korun. Předpokládaný termín spuštění vodní elektrárny do zkušebního provozu je říjen 2026.

Elektrárna bude umístěna na pravém břehu Vltavy vedle stávajícího objektu jezu a malé vodní elektrárny Klecany I. Tvořit ji bude železobetonová konstrukce v pažené jímce. V nové malé vodní elektrárně bude instalováno jedno soustrojí přímoproudé Kaplanovy turbíny v provedení „PIT“ o průměru oběžného kola 3,6m, s výkonem 1,8 MW a maximálním průtokem (hltností) 70 m3/s.

Její roční výroba v průměrně vodném roce bude činit cca 10 GWh. Výkon této malé vodní elektrárny pak bude vyveden na druhý břeh Vltavy do sítě PREdistribuce, a.s. Malá vodní elektrárna na Vltavě v Klecanech je koncipovaná jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem na chod zařízení. Spolu s již stávající malou vodní elektrárnou Klecany I budou mít výrobní kapacitu v průměrně vodném roce celkem cca15 GWh/rok.

Dodavatelem stavby je sdružení firem SMP Vodohospodářské stavby a.s. (stavební část) a Strojírny Brno, a.s. (technologická část). Hlavními subdodavateli jsou firmy Zakládání staveb a.s. pro práce na zajištění stavební jámy a speciálního zakládání a Ingos s.r.o pro práce na elektrotechnologické části.

„Oceňuji iniciativu státního podniku Povodí Vltavy v roli investora vybudovat tuto novou výrobní kapacitu bezemisní energie, která přispěje k větší energetické nezávislosti České republiky na fosilních palivech, ve prospěch obnovitelných zdrojů. Povodí Vltavy je v tomto směru aktivní a již nyní dodává na trh elektrickou energii, která může zásobovat domácnosti města velikosti Kladna. Tento směr považuji za správný a Ministerstvo zemědělství ho podporuje. Voda a využívání vodní energie k sobě zkrátka celá staletí patří. Jde o klasický příklad podpory udržitelného rozvoje a jsem rád, že zrovna státní podniky Povodí jdou v tomto příkladem,“ řekl při slavnostním zahájení stavby ministr Marek Výborný.

„Využívání energetického potenciálu stávajících vodních děl v naší správě zapadá do celkové strategie rozvoje státního podniku Povodí Vltavy, a to nejen z hlediska ekonomického přínosu, ale i z pohledu podpory budování obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje. Proto jsme připravili a začali realizovat tuto konstrukčně náročnou stavbu, která nám umožní ještě intenzivněji využívat vodní energii Vltavy. V roce 2023 jsme uspěli v aukci kapacit pro nové obnovitelné zdroje a vysoutěžili tak pevnou výkupní cenu. Jedná se zatím o první a jedinou vodní elektrárnu, která v takové aukci uspěla. Investici hradíme celou z vlastních zdrojů podniku a její návratnost očekáváme v rozsahu 12 – 15 let. Malá vodní elektrárna Klecany II na Vltavě se stane již 23 vodní elektrárnou, kterou Povodí Vltavy bude provozovat,“ upřesnil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy PetrKubala a dodal, že „mimo vodní elektrárny se podnik v rámci své strategie a udržitelného rozvoje zaměřuje i na zprovozňování fotovoltaických elektráren.“

„Naší prioritou je vyšší energetická soběstačnost, tvorba čisté energie a obecně šetrný přístup k životnímu prostředí na všech našich stavbách i mimo ně. Proto mě těší, že můžeme a umíme přispět i při realizaci takových projektů, jako je malá vodní elektrárna v Klecanech, který již svou podstatou uvedené priority zcela naplňuje,“ sdělil Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS.