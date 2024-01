V boji proti mikroplastům si Komise posvítí na plastové pelety

Evropská komise představila návrh nařízení o předcházení ztrát plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty. Nová legislativa se zaměřuje na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů.

Nejen v Evropě, ale i po celém světě, se každý rok vyrobí a zpracuje značné množství pelet. Plastové pelety, často označované také jako granule, jsou průmyslovou surovinou, která se používá k výrobě veškerých plastů.

Pro životní prostředí je nepříznivý fakt, že v každé fázi dodavatelského řetězce při nakládání s nimi dochází ke ztrátám. Pelety se ztrácí zejména při výrobě (z prvotních nebo recyklovaných surovin), dále ale i při zpracování, přepravě a dalších logistických operacích a během nakládání s odpady. „Podle odhadů se v roce 2019 v EU ztratilo do životního prostředí 52 140 až 184 290 tun pelet,“ uvádí Komise, což zhruba odpovídá 2 100 až 7 300 nákladním vozům plně naložených peletami ročně.

Problémem je, že jakmile se plastové pelety dostanou do životního prostředí, je téměř nemožné je zachytit. Celou situaci navíc ztěžuje jejich „pohyblivost“, protože stejně jako všechny mikroplasty i plastové pelety se snadno přenášejí vzduchem, vodou a mořskými proudy a mohou se nacházet i v půdě, a to včetně půdy zemědělské.

Komise uvádí, že si je vědoma rizik, která mikroplasty přináší, a proto se rozhodla, že omezí záměrné přidávaní mikroplastů do výrobků a začne řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů. V září loňského roku proto přijala nařízení, které omezuje záměrné přidávání mikroplastů do výrobků. „Tento návrh na předcházení ztrát plastových pelet do životního prostředí a průvodní posouzení dopadů vychází ze závazků Komise týkajících se nezáměrného uvolňování mikroplastů,“ uvádí se v nově navrženém nařízení.

Podle Komise jsou úniky plastových pelet do životního prostředí třetím největším zdrojem všech

nezáměrně uvolněných mikroplastů. Dále se jedná o barvy, pneumatiky, textilie, geotextilie a v menší míře i detergenty v kapslích.

„Zabránění uvolňování mikroplastů z uvedených zdrojů může vyžadovat zásadní náhrady nebo změny vlastností výrobků. Naproti tomu ztráty plastových pelet bývají způsobeny nedostatečnou informovaností a špatným nakládáním, a proto je lze omezit rychlými opatřeními, která budou tomuto vyhnutelnému znečištění předcházet,“ vysvětluje Komise, proč se připravila novou legislativu.

Cílem navrženého nařízení, které Evropská komise zveřejnila k připomínkování, je snížit úniky pelet do životního prostředí a mělo by vést k 54% až 74% poklesu v porovnání s výchozím stavem. To odpovídá 6% snížení celkového množství nezáměrně uvolňovaných mikroplastů.

„Návrh je v souladu s cílem Komise snížit celkové množství mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30 % a pomůže zachovat ekosystémy a biologickou rozmanitost, snížit možné dopady na zdraví a podpořit místní hospodářskou činnost. Rovněž má potenciál zlepšit informace o rozsahu ztrát pelet v celém dodavatelském řetězci. Mírnější požadavky na malé a střední podniky zajistí odpovídající zmírnění možných dopadů na jejich činnost,“ uvádí Komise.

Ke stažení:

EU 6_24 EK Návrh nařízení – COM(2023)645

EU 6_24 EK Příloha