Ministr Hladík: Téměř v každé druhé obci dnes najdeme alespoň jeden projekt podpořený z OPŽP

Operační program Životní prostředí zlepšuje kvalitu života v Česku. Od roku 2007 podpořil přes 32 tisíc projektů a přispěl tak k ochraně a zlepšení životního prostředí ve stovkách měst a obcí po celé České republice. Díky programu financovanému z evropských fondů vznikají napříč republikou konkrétní opatření, která lidem zkvalitňují každodenní život – od zateplených škol a školek, přes nové kanalizace a čistírny, až po výsadbu zeleně a obnovu přírody.
„Díky Operačnímu programu Životní prostředí se nám úspěšně daří výrazně zlepšovat kvalitu života i stav životního prostředí a měnit tak naše města a obce k lepšímu. Téměř v každé druhé obci dnes najdeme konkrétní projekt podpořený z OPŽP, ať už jde o výsadbu stromů, revitalizaci rybníků či zateplení škol a kulturních domů,“ vyjmenovává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) přínosy operačního programu, který od roku 2007 představuje zásadní nástroj pro financování ochrany přírody, zlepšování kvality ovzduší, hospodaření s vodou či snižování energetické náročnosti budov.
„Program se zaměřuje na opravdu široké spektrum oblastí. O podporu mohou žádat obce, města, neziskové organizace, zemědělské podniky i jednotlivci – zkrátka každý, kdo se chce podílet na ochraně přírody, zlepšení péče o životní prostředí, zvládání změny klimatu nebo rozvoji cirkulární ekonomiky,“ uvádí ministr Hladík.
V aktuálním programovém období pro roky 2021 až 2027 je pro OPŽP vyčleněna částka 53,9 miliardy korun. V uplynulých dnech Evropská komise tuto částku navýšila o tzv. flexibilní alokaci ve výši 9 miliard korun a o realokaci z jiných programů ve výši 0,8 mld. Kč, celkový rozpočet programu tak činí 63,7 miliardy korun. „K 1. srpnu bylo jen v aktuálním programovém období schváleno 3 319 projektů s finanční podporou přesahující 47,5 miliardy korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám dostupné alokace,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program administruje.
Finanční prostředky jsou v programu rozdělovány prostřednictvím vyhlašovaných dotačních výzev, kterých bylo od roku 2021 otevřeno celkem 89. Dalších devět výzev v objemu 1,35 miliardy korun je plánováno k vyhlášení ještě do konce roku 2025, přičemž harmonogram je průběžně aktualizován na portálu www.opzp.cz. Novinkou je od konce června otevřená výzva Státního fondu životního prostředí pro oběhové hospodářství, která kombinuje finanční záruku a dotaci.
Z pohledu výše finanční podpory dominují v aktuálním programovém období tradičně investice do vodohospodářské infrastruktury, především do výstavby a modernizace čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody a vodovodních řadů. „Do vodohospodářské oblasti plynuly z tohoto programu od roku 2021 investice přesahující 13 miliard korun. Díky nim se vybuduje nebo zmodernizuje 118 čistíren odpadních vod, 74 zdrojů a 35 úpraven pitné vody, vznikne 551 kilometrů nových vodovodů. Na kvalitní zásobování vodou se díky těmto investicím napojí více než 155 tisíc obyvatel, “ shrnuje ministr Petr Hladík.
Významné místo v podpoře zaujímají také projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti budov a rozvoj oběhového hospodářství. Právě tyto oblasti jsou mezi žadateli dlouhodobě nejžádanější. „V oblasti oběhového hospodářství se zaměřujeme například na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek či zařízení na dotřiďování odpadů. V oblasti energetických úspor je podpora směřována do zateplování veřejných budov, instalace obnovitelných zdrojů energie a zvyšování celkové efektivity hospodaření s energiemi,“ popisuje Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP.
V oblasti oběhového hospodářství tak vznikne díky podpoře z programu OPŽP roční kapacita pro třídění, úpravu a využití více než půl milionu tun komunálních i nebezpečných odpadů. Rozšíří se také systémy sběru a svozu odpadů, což povede ke zvýšení recyklace a předcházení vzniku odpadů.
Stejně tak v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie bude Česká republika v následujících letech lépe připravena na klimatické výzvy i přechod k udržitelnému hospodaření. „Vedle dalších evropských zdrojů, které má Česká republika k dispozici, přispějí projekty OPŽP k ročnímu snížení konečné spotřeby energie minimálně o 950 terajoulů, což odpovídá roční spotřebě přibližně 25 tisíc domácností. Zároveň se zvýší kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů o více než 410 megawattů, což odpovídá výkonu několika velkých solárních elektráren,“ vypočítává ministr.
Jednou z podporovaných oblastí je také adaptace na změnu klimatu. V jejím rámci vznikne či bude obnoveno přes 2 200 hektarů sídelní zeleně v intravilánech měst a obcí – od parků přes stromořadí a aleje až po lesoparky a remízky. Podpořeno bude 150 vnitrostátních či dílčích strategií, které pomohou obcím a regionům lépe se přizpůsobit měnícím se klimatickým podmínkám.
V neposlední řadě přispěje program ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně přírodních stanovišť. Budou podpořeny projekty zaměřené na sledování a řízení kvality ovzduší, snižování emisí prachových částic PM10, obnovu mokřadů i sanaci starých ekologických zátěží. Z prostředků OPŽP se rovněž investuje do modernizace environmentálních center a rozvoje environmentální výchovy.
Operační program Životní prostředí tak pomáhá nejen naplňovat evropské a národní cíle v oblasti klimatu a udržitelnosti, ale především přináší konkrétní a hmatatelné přínosy pro obyvatele České republiky – zlepšuje kvalitu života, zvyšuje energetickou bezpečnost, chrání přírodní dědictví a připravuje krajinu na budoucnost.
