Hybridní palety šetří přírodu. S vývojem pomáhají Flexipalu i odborníci z FSI VUT

Letos v březnu otevřela moravská firma Flexipal v obci Stanoviště výrobní linku na takzvané hybridní palety. Jde o variaci na klasické palety, kde dřevěné špalky nahradil tvrdý plast vyrobený z takzvaného plastového výmětu, jež běžně končí ve spalovnách a na skládkách. Ve vývoji chce jít firma ještě dál a na pomoc si přizvala také odborníky na stroje a roboty z Vysokého učení technického v Brně.
V Česku se vyprodukuje 200 tisíc tun plastového výmětu ročně. Jde o nejméně hodnotný plastový odpad, který dosud neměl využití a putoval do spaloven. To se nyní mění s hybridními paletami, které kombinují dřevo a plastové bloky. Společnost Flexipal do nich plánuje v prvním roce zpracovat 5000 tun výmětu, což je 250 kamionů plně naložených plastovým odpadem – tedy polovina toho, co Brňané vyhodí do žlutých kontejnerů za rok.
„Ke spolupráci jsme se dostali celkem náhodou. Zprvu nás to moc nezaujalo, protože děláme stroje, nikoliv palety. Brzy se ale ukázalo, že to technologicky není vůbec snadná záležitost,“ vzpomíná profesor Jiří Marek z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na Fakultě strojního inženýrství VUT. Spolupráce na hybridních paletách přitom tvoří jen část toho, na čem dnes Flexipal s Jiřím Markem a jeho kolegy pracuje.
Prvním úkolem, na kterém se s firmou dohodli, bylo robotizované řešení linky na opravu palet. Dosavadní třídicí linka firmě nevyhovovala, samotnou opravu navíc provádí dělníci ručně a jde o náročnou manuální práci. „Ukázalo se, že by to mohl dělat robot, navíc jsme na třídicí lince navrhli lepší a efektivnější detekci vad pomocí strojového vidění,“ říká Marek a zmiňuje tak dvě vývojové zakázky, na kterých nyní pro firmu pracují. „Naši lidé aktuálně dokončují systém pro rozpoznávání vad a Flexipal dokonce zvažuje, že by toto společně vyvinuté technologické řešení následně nabízel k prodeji i dalším zájemcům,“ dodává Marek.
U současné podoby hybridní palety figurovali odborníci z FSI jen jako konzultanti. Kombinace dřeva a plastových bloků nabízí vyšší odolnost vůči vlhkosti a chemikáliím, delší životnost a ekologičtější řešení pro logistiku a skladování. Zajištěn je i bezplatný odběr palet k následné plné recyklaci. Protože má ale firma s paletou další ambiciózní plány, využívá zkušeností odborníků z VUT na vývoji další palety, která bude téměř či zcela vyrobena z plastového výmětu.
„V současnosti pracujeme na vývoji dalších částí palety, kde by šlo dřevo nahradit plastem. Vznikají tedy prototypy celých palet, které mají potenciál ušetřit další spoustu dřeva i odpadu. Byla by to krásná cirkulární ekonomika,“ říká Marek s tím, že v rámci vývoje bude k řešení i řada dalších technických otázek. „Musíme vyřešit nejen tvar dílu a způsob výroby, ale i nástroje pro obrábění, protože materiál z výmětu je velmi tvrdý a odolný. Výzev je strašně moc, je to úplně nová věc,“ upozorňuje Marek.
V Evropě se vyrobí zhruba 500 milionů palet ročně, z nichž vratných je necelá polovina. Nová linka na hybridní palety v obci Stanoviště má kapacitu 500 tisíc hybridních palet ročně. „Využití plastových bloků ušetří 30 procent dřeva. Tuna plastového výmětu odpovídá 3 kubíkům surového dřeva. Roční provoz prvního závodu tak ušetří 15 tisíc kubíků surového dřeva ročně, což je les s rozlohou přibližně 10 Václaváků nebo 71 fotbalových hřišť. Hybridní paleta má navíc oproti běžné minimálně dvojnásobnou životnost, takže ta úspora je reálně ještě vyšší,“ vysvětluje majitel společnosti Flexipal Tomáš Vojtěch s tím, že do pěti let chce společnost stavět další linku, navýšit produkci na jednotky milionů palet a zpracovat až 50 tisíc tun výmětu ročně.
