Komora OZE vydala komentář k mapovému podkladu pro akcelerační oblasti

Interaktivní mapy, které ukazují míru možných konfliktů při vymezování akceleračních zón větrných a solárních elektráren s jinými veřejnými zájmy, zejména ochranou přírody, bezpečností (obrany státu) či památkami.
Nejde o návrhy akceleračních zón, ani o mapu, která by říkala, kde se stavět smí či nesmí. Jedná se o odborné vodítko pro proces vymezování akceleračních zón. Nejedná se ani o právně závazné dokumenty, na základě kterých by stát vymáhal na nižších územních celcích stavbu větrných či fotovoltaických elektráren.
Co mapy přináší
Podklady dávají státu, krajům, obcím, ale i investorům vodítko, kde je možné (a s jakou pravděpodobností úspěšně) vymezit akcelerační zónu. V té by následně bylo možné získat povolení stavby větrných a fotovoltaických elektráren rychleji. Jde tedy o základní identifikaci, kde lze očekávat nejméně konfliktů při vymezování akcelerační zóny a následném dokončení povolování z pohledu jiných veřejných zájmů. Mapy nenahrazují stávající územně plánovací dokumentace, které jsou pro proces povolení záměru právně závazné. To znamená, že není dotčena pravomoc samospráv v oblasti územního plánování.
Proč je to důležité
Tam, kde stát, kraj či obec má zájem na rozvoji větrné či solární energetiky, mohou tyto mapové podklady napomoci procesu změny územně plánovací dokumentace vymezením akcelerační zóny (je-li vyžadována), nebo následnému – stavebníky vedenému – řízení o povolení těchto projektů. Legislativní požadavky z oblasti ochrany přírody a krajiny (kladné stanovisko JES/EIA, stanoviska a vyjádření podle zákona o ochraně přírody a krajiny) nejsou mapovými podklady dotčeny a jejich zveřejněním není dotčena plná ochrana životního prostředí a dalších veřejných zájmů.
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie uvádí: „Mapové podklady mohou nepřímo přispět k základní orientaci v počátku procesu vymezování akcelerační zóny, ale nejde o mapu, která by říkala, kde se stavět smí či nesmí. Slouží jako orientační vodítko pro stát, kraje a obce, kde mohou, pokud se tak rozhodnou, předběžně posoudit území pro případné vymezení akceleračních zón. Tam se pak budou projekty dál posuzovat v rámci řízení vedeného stavebníkem, které díky tomu může být logicky kratší. Při standardním povolování mimo akcelerační zóny je celé posouzení záměru prováděno v rámci řízení vedeného stavebníkem.”
„Portál poskytuje obcím i investorům přehledný nástroj pro včasné vyhodnocení možných střetů veřejných zájmů primárně při úsilí vymezit akcelerační zónu. Díky němu mohou rozhodovat rychleji a s menším rizikem sporů, přičemž ochrana přírody, role samospráv a rozhodující slovo povolovacích orgánů zůstávají zachovány," dodává Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
Další informace
Další informace o zrychlení povolovacího procesu vč. akceleračních zón najdete v Nejčastějších otázkách a odpovědích k zákonu o urychlení rozvoje OZE.
