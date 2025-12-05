Energošmejdi opět řádí. ERÚ odhaluje jejich podvodné praktiky

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět roste. Energetický regulační úřad (ERÚ) přináší příklady jejich agresivních praktik a radí, na jaké finty si dát pozor a jak předcházet problémům.
Sjednání schůzky předem
Telefonický hovor s žádostí o osobní schůzku působí zdánlivě seriózně. Typické je, že zprostředkovatel nabídne návštěvu obchodního zástupce, který poradí, jak ušetřit. Přidá příslib konkrétní měsíční úspory či ujištění, že se jedná pouze o poradenství, nikoliv možnou změnu dodavatele. Zvláště když ho spotřebitel hned na začátku ujistí, že k nikomu jinému přecházet nechce.
Co se děje poté, co energošmejdi zaklepou na dveře? Opakovaně zneužívají příběh o tom, že obchodníka, u kterého má klient nyní smlouvu, odkoupila „pochybná zahraniční firma“. Údajně už u něj nemá smysl zůstávat, mnohem lepší je využít výhodné nabídky, kterou pro něj mají. Novou smlouvu na dodávku energie začínají vypisovat i v případech, kdy zákazník jasně deklaruje, že o ni nemá zájem. Následně podvodníci tvrdí, že se nejedná o smlouvu, ale o pouhé potvrzení schůzky či například účasti v soutěži „zákazník roku“. Za pomoci nejrůznějších manipulativních technik pak energošmejdi dosáhnou toho, že spotřebitel dokument podepíše.
ERÚ se zabýval i případem seniorky, u níž podomní prodejce předem věděl, že jí končí smlouva s fixací u stávajícího dodavatele. Ve svém bytě podepsala novou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, chyběly v ní ale název produktu, sjednaná cena i doba trvání. Jiné seniorce zprostředkovatel lhal i na následný telefonický dotaz, zda ke změně dodavatele došlo, či ne. Že změna opravdu proběhla, přiznal až dotyčný obchodník, vymyslel si ovšem, že zákaznice vše potvrdila po telefonu, což nebyla pravda.
„V první řadě platí, že dobré nabídky obvykle neklepou na dveře a energošmejdům jde o vlastní zisk. Nabídky velkých slev bychom proto měli brát s rezervou, podomním obchodníkům vůbec neotevírat, a hlavně nic nepodepisovat narychlo bez rozmyšlení. Pokud už naletíme, hned jednejme. Smlouvu na dodávky elektřiny či plynu uzavřenou přes zprostředkovatele můžeme vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. Smlouvu přímo se zprostředkovatelem pak můžeme vypovědět kdykoliv,“ upozorňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Neohlášená „návštěva“
Na okamžitý moment překvapení sázejí energošmejdi, kteří zaklepou na dveře bez jakéhokoliv předchozího varování, zato s připravenou historkou. Například o tom, že dotyčný nereaguje na údajnou výzvu ohledně výměny elektroměru, a je proto nutné, aby podepsal patřičný dokument. Ve skutečnosti mu přitom k podpisu podstrčí smlouvu. Energošmejdi se rovněž odvolávají na skutečně odeslaný dopis s nabídkou nového produktu – i tehdy, když o něj adresát nemá zájem.
ERÚ také zaznamenal případ, kdy zprostředkovatel sice spotřebitele kontaktoval telefonicky, ale s akutní žádostí. Představil se jako zástupce stávajícího dodavatele a požadoval okamžité osobní setkání. Obchodník prý ruší dodatky ke smlouvám a potřebuje souhlas k převodu služeb, jako je kontrola a čištění plynového kotle a služby elektrikáře, které údajně přebírá obchodník nový. Ještě téhož dne přišel jiný muž, jenž se zákaznicí namísto smlouvy na proklamované dodatkové služby podepsal novou smlouvu na dodávku energie.
„Energošmejdi často sázejí nejen na vidinu skvělé nabídky, jejíž platnost je časově omezená, ale i na strach zákazníků, aby něco nezanedbali, a nečinností se nedostali do problémů. Historkám podomních prodejců bychom však neměli věřit, vše bychom si měli ověřit, před každým podpisem si vzít čas na rozmyšlenou a jakýkoliv dokument si pečlivě přečíst,“ radí Martin Bortlík, ředitel Sekce kontroly ERÚ.
Triky, které nepoctiví zprostředkovatelé využívají, se neustále mění a uzpůsobují konkrétním zákazníkům, některé scénáře se však pravidelně opakují.
„Opakovaně narážíme na smluvní pokutu pět tisíc korun, pokud zákazník odmítne změnit dodavatele, a odměnu osm tisíc pro zprostředkovatele za každé uzavření nové smlouvy. Napříč republikou řádí obchodní zástupci bez registrace, kteří tak svou činnost vykonávají protizákonně. V poslední době se setkáváme s až absurdními případy, kdy si energošmejd přečte příjmení dotyčného na zvonku a následně se vydává za jeho jmenovce nebo možného vzdáleného příbuzného, aby se tak doslova vkradl do přízně spotřebitele,“ popisuje Markéta Zemanová.
Při popisu energošmejdských praktik ERÚ vycházel ze skutečných případů, kterými se zabýval od srpna do konce října tohoto roku. Situaci se vždy, když se do ní ERÚ vložil, podařilo zachránit, většinou za asistence rodinných přátel a příbuzných.
