MPO vydalo komentář: červenec 2025 – prudké výkyvy u mědi, plynu a palladia

Červenec 2025 se nesl ve znamení výrazných cenových pohybů u mědi, zemního plynu a palladia, které během měsíce zaznamenaly největší procentuální změny mezi sledovanými komoditami. Zatímco měď prudce zlevnila, plyn a palladium naopak během měsíce posilovaly, i když s vysokou volatilitou. Většina ostatních komodit zaznamenala jen mírné výkyvy, přičemž trhy stále zůstávají citlivé na geopolitické i sezónní vlivy.
Elektřina: stabilní letní ceny
Silová elektřina zůstala relativně stabilní. Cena se pohybovala mezi 93,56 a 97,67 EUR, a měsíc zakončila na 97,43 EUR/MWh, což je jen mírně výš než červnový závěr (94,83 EUR). Rozdíl mezi minimem a maximem činil pouze 4 %, což ukazuje na vyrovnaný letní trh.
Měď: nejvyšší pokles a volatilita měsíce
Měď zaznamenala nejvyšší cenový pokles – z červnových 5,10 na 4,43 USD/libra ke konci července, tedy pokles o více než 13 %. V průběhu měsíce se však cena krátce vyšplhala až na 5,84 USD, což znamená maximální intra-měsíční výkyv o 32 %. Trh reagoval na kombinaci oslabené poptávky z Číny, zvyšujících se zásob a očekávání obchodních restrikcí.
Napětí na trhu vyvrcholilo po oznámení, že USA od 1. srpna 2025 uvalí 50% dovozní clo na surovou měď, což vedlo k největšímu dennímu cenovému skoku na americké komoditní burze od 60. let. Tento krok způsobil výrazný cenový rozkol mezi americkou a londýnskou burzou, kde ceny v USA výrazně překonávaly ve Velké Británii. Čínská poptávka po mědi mezitím vzrostla o 38 %, protože výrobci přesměrovali objemy z USA na londýnskou burzu.
Zemní plyn: prudký růst s vysokou volatilitou
Zemní plyn posílil z 3,10 na 3,41 USD/MMBtu, což odpovídá růstu o 10 %. Nejnižší cena v červenci byla 2,97 USD, nejvyšší 3,63 USD – tedy měsíční rozpětí 22 %. Důvodem byl růst poptávky způsobený horkým počasím a obavy o stav zásob před podzimem.
Palladium: vysoce volatilní růst
Cena palladia vzrostla z 1 103 na 1 195 USD/oz, což je měsíční nárůst o více než 8 %. Během měsíce však oscilovala mezi 1 077 a 1 343 USD, což odpovídá rozpětí 25 % – nejvíce mezi drahými kovy. Trh byl ovlivněn proměnlivou poptávkou z automobilového průmyslu i nejistotou ohledně recyklace katalyzátorů.
Ropa Brent: mírný růst, klidnější trh
Ropa Brent mírně posílila z 67,1 na 72,5 USD/barel (+8 %), přičemž její cena kolísala mezi 66,3 a 73,6 USD (rozsah 11 %). Trh nadále reflektuje geopolitická rizika, ale zároveň i stabilní produkci.
Platina: mírný pokles navzdory vysokému maximu
Platina klesla z úvodních 1 355 na 1 293 USD/oz, což představuje pokles o 4,5 %, přesto se během měsíce dostala až na 1 486 USD, což značí rozpětí 16 %. Jedná se tak o jeden z největších poklesů měsíce.
Zlato a stříbro: korigující drahé kovy
• Zlato zakončilo mírně níž – z 3 343 na 3 306 USD/oz (pokles o 1,1 %), s rozpětím mezi 3 206 a 3 343 USD (4 %).
• Stříbro ztratilo necelé procento – z 36,51 na 36,22 USD/oz, s celkovým výkyvem mezi 36,22 a 39,32 USD (8 %).
Ostatní kovy: mírné výkyvy, stabilita na trhu
• Zinek mírně vzrostl z 2 716 na 2 766 USD/tuna (+1,8 %), max. rozdíl v měsíci 8 %.
• Nikl klesl z 15 618 na 14 916 USD/tuna (+4,5 %), s rozpětím 5 %.
• Hliník zůstal téměř beze změny (s výkyvem mezi 2 667 a 2 558 USD/tuna, což je pokles o 4 %), uzavřel na 2 565,55 USD/tuna.
Lithium a kobalt: bez pohybu
Trhy s lithiem i kobaltem zůstaly v červenci zcela beze změny, což potvrzuje utlumenou aktivitu v sektoru bateriových kovů.
Komentáře