Premiér Fiala po jednání Evropské rady: ČR odmítla návrh na snížení emisí do roku 2040 o 90 %

Předseda vlády Petr Fiala se ve čtvrtek 23. října 2025 zúčastnil v Bruselu jednání Evropské rady. Lídři členských zemí diskutovali o zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, další podpoře Ukrajiny, posilování evropské obrany či boji s nelegální migrací.
Lídři jednali o možnostech posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, jehož součástí byla i debata o klimatické politice EU. Český premiér znovu odmítl Evropskou komisí navrhovaný klimatický cíl - snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 %. Rada se věnovala nutným podmínkám, které musí být splněny, aby o konkrétních cílech mohla být nadále vedena diskuse. „Prosadili jsme, že jakýkoliv budoucí klimatický cíl bude doplněn o revizní klauzuli, to znamená, že bude možné jej znovu otevřít a změnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji,“ uvedl premiér s tím, že v závěrech summitu je také jednoznačná podpora principu technologické neutrality, tj. rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie.
„Pro zrušení emisních povolenek ETS 2 zatím není většina států, více zemí ale podporuje jejich odložení. Tady jsme odvedli velký kus práce. Získali jsme v závěrech potvrzení Evropské rady, že návrhy Komise k revizi systému ETS 2 jdou správným směrem. Tato opatření přímo vychází z našeho návrhu, který jsem předložil ostatním lídrům na summitu v červnu a ke kterému se připojilo celkem 19 států. Komise díky tomu navrhne efektivní zastropování ceny povolenky, které by mohlo být schváleno do konce tohoto roku. Prosadili jsme také konkrétní úkol pro Komisi, aby předložila revizi nařízení o automobilových emisích do konce letošního roku. To nám otevírá prostor, aby ČR mohla prosazovat zrušení zákazu spalovacích motorů v roce 2035,“ řekl premiér Fiala.
