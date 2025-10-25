MMR představilo příručky k omezení vizuálního a světelného smogu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) představilo dvě nové příručky, které radí, jak mohou obce omezit tzv. vizuální a světelný smog. Publikace reagují na problém nadbytečného a neefektivního dopravního značení a rušivého nočního osvětlení, které negativně ovlivňují estetickou, ekologickou i funkční kvalitu veřejného prostoru.
Přinášejí praktická doporučení, jak mohou obce přistupovat k redukci zbytečných značek a technických prvků nebo eliminovat intenzivní světlo pouličních lamp i reklamních nosičů.
První z příruček se zaměřuje na vizuální smog. Zdůrazňuje, že ulice nelze vnímat pouze jako dopravní trasy, ale především jako veřejný prostor s přímým dopadem na kvalitu životního prostředí, chování obyvatel i prevenci vandalismu a kriminality. Zároveň upozorňuje, že více značek nutně neznamená vyšší bezpečnost. Přesycení prostoru dopravním značením způsobuje, že účastníci provozu jim věnují menší pozornost, a tím značky ztrácejí svou účinnost.
„Vizuální smog je formou znečištění, která sice není snadno měřitelná, ale výrazně ovlivňuje kvalitu života ve městech i obcích. Naším cílem bylo nabídnout starostům i veřejnosti praktický a srozumitelný materiál, který jim pomůže lépe argumentovat při rozhodování o počtu a umístění značení,“ uvedla Ivana Svojtková, vrchní rada Odboru regionální politiky MMR.
Publikace se věnuje také dalším nevhodným prvkům dopravní infrastruktury – například zábradlím, dodatkovým tabulkám nebo nadměrnému využívání semaforů. Součástí doporučení je důraz na vyvážení funkčnosti a estetiky při úpravách veřejného prostoru. Intervence, které působí pouze jako omezení provozu, bývají občany vnímány negativně.
Publikace Doporučení pro obce v oblasti světelného znečištění a rušivého světla komplexně shrnuje dopady umělého světla na zdraví lidí, ekosystémy i kvalitu života ve městech. Reaguje na alarmující skutečnost, že množství umělého světla v nočním prostředí se za posledních 30 let zvýšilo o více než 100 %, zatímco ostatní typy znečištění postupně klesají. Nadměrné svícení narušuje spánek, ovlivňuje migraci živočichů, zhoršuje kvalitu ovzduší i efektivitu hospodaření s energií.
„Světelné znečištění je skrytým ekologickým problémem současnosti. Mnoho obcí dnes svítí příliš, zbytečně a často i špatným směrem. Nový dokument má pomoci samosprávám nastavit pravidla tak, aby bylo osvětlení bezpečné, úsporné a zároveň šetrné k přírodě,“ dodává Svojtková.
