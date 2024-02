Nová pravidla pro nakládání s městskými odpadními vodami mají zelenou

Evropský parlament a Rada tento týden dosáhly předběžně dohody na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod. Díky revidované směrnici by se čištění městských odpadních vod mělo stát nákladově efektivnější.

Nová legislativa má zajistit, že z městských odpadních vod bude odstraňováno více škodlivin, dále zavádí nové normy pro mikroskopické znečišťující látky a nové požadavky na monitorování mikroplastů. „Směrnice se nyní bude vztahovat na větší počet oblastí, neboť se bude týkat i menších aglomerací s 1000 obyvateli,“ uvádí Komise v tiskové zprávě. Dosud byla platná pro obce s více než 2 000 obyvateli.

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ má nový zákon zajistit, že náklady na tuto ochranu budou částečně hrazeny znečišťujícím odvětvím, a to nikoli z poplatků za vodu nebo z veřejného rozpočtu. Dále by odvětví odpadních vod mělo usilovat o energetickou a klimatickou neutralitu do roku 2040 a zlepšit kvalitu kalů, aby bylo možné je ve větší míře opětovně využívat. Kvůli vydatným přívalovým dešťům, jejichž častější výskyt způsobují klimatické změny, se ve směrnici myslí na zavedení integrovaných plánů hospodaření s vodou ve větších městech.

V neposlední řadě má revidovaná směrnice zajistit rovný přístup k hygienickým zařízením ve veřejných prostorách pro dva miliony potřebných osob v EU. „To je v souladu s požadavky stanovenými v nedávno přijaté revidované směrnici o pitné vodě, která vyžaduje přístup k vodě pro všechny,“ doplňuje Komise.

Poprvé bude znečišťovatel platit