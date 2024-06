Podle vědců je odpadní voda z frakování významným zdrojem lithia

Snahy o dekarbonizaci zvyšují poptávku po lithiu, ze kterého se stává strategická surovina. Není proto divu, že se Spojené státy poohlížejí po domácích zdrojích, aby se nemusely spoléhat na zahraniční subjekty. Nová studie ukazuje, že v odpadních vodách by mohlo být dostatek lithia na pokrytí až 40 % poptávky země.

Strategická surovina

Lithium je kovem, který bude zásadní pro nastupující elektromobilitu, jelikož je hlavní součástí baterií elektrických vozidel. Výrobu baterií ovšem komplikuje fakt, dodavatelský řetězec lithia je často složitý a musí překonávat velké vzdálenosti.

Mezi největší producenty lithia patří Austrálie a Chile, nicméně více než polovinou veškeré kapacity pro jeho rafinaci na specializované chemikálie pro baterie disponuje Čína. Dochází tak k tomu, že se lithium extrahuje v Chile, odkud se převáží do Číny, kde se zpracovává a následně například do Spojených států, ve kterých se z něj vyrábějí baterie.

Spojené státy, které v současné době spoléhají na dovoz z Argentiny, Chile a Číny, mají v úmyslu dodavatelský řetězec zjednodušit. Americký dvoustranný zákon o infrastruktuře vyžaduje, aby suroviny pro baterie elektromobilů byly do roku 2030 pořizovány z domácích zdrojů. Navíc se očekává, že by se kvůli dekarbonizaci mohla globální poptávka po kritickém kovu zvýšit až o 400 %. Kvůli tomu je třeba nalézt alternativní domácí zdroje lithia, které by usnadnily energetický přechod.

Jako slibný se v tomto ohledu ukázal výzkum amerických vědců, kteří zkoumali možnosti extrakce lithia z odpadní vody. Z jejich práce vyplývá, že lithium získané z vrtů břidlicového plynu v těžební oblasti Marcellus Shale v Pensylvánii, by mohlo pokrýt značnou část poptávky země po této surovině. „Téměř 40 % domácí potřeby lithia naší země je možné nalézt právě zde jako vedlejší produkt frakování,“ řekl Guy Reschenthaler, člen Republikánské strany.

Prošli záznamy a použili simulace