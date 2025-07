Česká republika a Spojené království podepsali memorandum o spolupráci v jaderné energetice

Dne 14. července 2025 podepsali premiéři České republiky a Spojeného království v Londýně memorandum o porozumění stvrzující společnou vůli obou zemí posílit spolupráci v jaderné energetice.

Memorandum navazuje na společné prohlášení ministrů o spolupráci v jaderné energetice z listopadu 2023 a nově rozšiřuje společné aktivity v oblastech přípravy projektů a výstavby jaderných elektráren, vzdělávání, výzkumu a vývoje. Obě země chtějí spolupracovat jak na poli velkých jaderných elektráren, tak malých modulárních reaktorů (SMR). Cílem je rovněž podpora průmyslových a inovačních partnerství a zapojení českých i britských firem do projektů v obou zemích.

„V jaderné energetice je velký potenciál pro následující roky, protože zažívá svou renesanci. O to víc mě těší, že ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na vývoji a výrobě malých modulárních reaktorů. Bude to velký přínos pro českou i britskou ekonomiku a pracovní místa. S Velkou Británií nás spojuje pohled na energetiku a máme s britskými kolegy velmi podobný plán, jak má vypadat energetická budoucnost. Za ideální považujeme kombinaci velkých jaderných elektráren, malých modulárních reaktorů a obnovitelných zdrojů. Věřím, že nám spolupráce s Velkou Británií pomůže zajistit energetickou bezpečnost a cenově dostupné energie i pro budoucí generace, protože to je prioritou naší vlády,“ řekl k podpisu premiér Petr Fiala.

Díky memorandu může v Česku vzniknout unikátní výcvikové centrum. Společnost Rolls-Royce SMR, kterou britská vláda v červnu vybrala jako dodavatele budoucí flotily SMR ve Spojeném království, také prověřuje možnost postavit v České republice továrnu na výstavbu modulů. Skupina ČEZ je od loňského roku strategickým investorem Rolls-Royce SMR, ve společnosti jí patří zhruba 20% podíl.

Memorandum o spolupráci v jaderné energetice mezi Českou republikou a Spojeným královstvím