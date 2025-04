Produkce odpadů se stále zvyšuje, cíle nulového znečištění nesplníme, upozorňuje EEA

Podle Evropské agentury pro životní prostředí se sice znečištění v Evropě snižuje, některé úrovně znečištění ale zůstávají i nadále velmi vysoké.

Evropská komise v Akčním plánu pro nulové znečištění vzduchu, vody a půdy představila vizi světa do roku 2050, ve které je znečištění sníženo na takovou úroveň, která není škodlivá pro lidské zdraví ani přírodní ekosystémy. Plán stanovuje do roku 2030 cíle pro snížení znečištění u zdroje, mezi které patří zlepšení kvality ovzduší, vody a půdy, snížení podílu ekosystémů, ve kterých je biologická rozmanitost ohrožena znečištěním ovzduší, snížit množství lidí, trpících hlukem z dopravy a výrazně redukovat produkci odpadů a zbytkového komunálního odpadu.

Na začátku března zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí zprávu s názvem Zero Pollution Monitoring and Outlook 2025, která monitoruje, jak členské státy s plněním cílů akčního plánu pokročily. Ze zprávy vyplývá, že i když se v Unii daří znečištění snižovat, v některých případech zůstávají úrovně znečištění stále velmi vysoké.

Recyklace nestačí, potřeba je i prevence

Zpráva uvádí, že se podařilo snížit znečištění ovzduší, používání pesticidů a množství plastových odpadů v mořích. Problémem nicméně zůstává hluk, uvolňování mikroplastů do životního prostředí, znečištění živinami a rostoucí produkce odpadu. „Neočekává se, že by došlo ke snížení produkce odpadů, aniž by byla zavedena velmi ambiciózní opatření k předcházení vzniku odpadů,“ uvádí EEA.