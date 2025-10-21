Stanovisko SOVAK ČR k danění kalového plynu na komunálních čistírnách odpadních vod

Od 1. srpna 2025 novelou zákona č. 261/2007 Sb. - tzv. Lex OZE III se přestala v České republice platit spotřební daň z tepla vyrobeného spalováním kalového v kogeneračních jednotkách. Tímto krokem končí spor, který trval několik let a týkal se výkladu daňového osvobození pro biopaliva druhé generace.
Kogenerační jednotky, které vyrábějí elektřinu a teplo z kalového plynu, měly do roku 2021 za to, že se na ně vztahuje daňové osvobození podle § 49 odst. 5 zákona o spotřebních daních. Od roku 2021 však Finanční správa začala požadovat odvody daně z části bioplynu, která je přeměňována na teplo, přičemž za osvobozenou považovala pouze elektřinu. Finanční správa dokonce začala požadovat daň i zpětně za předchozí období, což pro provozovatele znamenalo vysoké finanční nároky. Tento výklad, který navíc uplatňovaly jen některé celní správy vedl k desítkám správních řízení a soudních sporů.
Změna zákona a její účinky
Novela Lex OZE III nyní upřesňuje, že spalování kalového plynu v kogeneračních jednotkách na ČOV je od daně z minerálních olejů osvobozeno bez ohledu na to, zda se výsledná energie využívá jako elektřina nebo teplo. Zákon rovněž ruší evidenční a ohlašovací povinnosti, které dosud zatěžovaly provozovatele. Změna vstoupila v platnost 1. srpna 2025 a vztahuje se pouze na nová daňová období.
Upozorňujeme však, že změna se týká pouze spalování kalového plynu v kogeneračních jednotkách a havarijních hořácích (flérách) na ČOV vybavených kogenerační jednotkou. Netýká se tedy spalování kalového plynu v kotlích!
Pokud tedy máte ČOV vybavenou plynovým hospodářstvím, ale neosazenou kogenerační jednotkou postupujete v danění kalového plynu stále stejně jako doposud. Daněno nadále i teplo, nesouvisející s výrobou kalového plynu – např. pro otop dílen, kanceláří atd.
