Sesuv na skládce v Indonésii si vyžádal několik mrtvých. Problémy systému jsou dlouhodobé

Nejméně pět lidí zemřelo a několik dalších se pohřešovalo poté, co v neděli 8. března došlo k masivnímu sesuvu odpadu na největší indonéské skládce. Událost znovu upozornila na dlouhodobě nefunkční systém nakládání s odpady v celé zemi.
Deště způsobily sesuv
Po několika hodinách silných dešťů došlo na skládce Bantar Gebang nedaleko indonéského hlavního města k obrovskému sesuvu. Na skládce o rozloze přibližně 110–120 hektarů se v té době nacházela řada pracovníků a několik nákladních vozidel vykládajících odpad. Sesuv strhl sedm popelářských vozů a uvěznil osm řidičů a pět místních obyvatel pod tunami odpadu. V pondělí odpoledne úřady potvrdily pět obětí a čtyři přeživší. Nejméně čtyři další osoby zůstaly nezvěstné.
