Severní Makedonie dokončila přípravu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy

Dne 24. dubna 2026 Regionální centrum Stockholmské úmluvy v RECETOX, PřF na Masarykově univerzitě za podpory Ministerstva životního prostředí a územního plánování Severní Makedonie a partnerské organizace Ekomozaik uspořádalo v hotelu Holiday Inn ve Skopje závěrečné jednání projektu za účelem schválení připraveného aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy pro Severní Makedonii.
Jednání všech zainteresovaných stran proběhlo v rámci projektu č. 10785 s názvem „Globální vypracování a aktualizace Národních implementačních plánů v rámci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs)“ financovaného Globálním fondem pro životní prostředí (GEF), který je realizován v letech 2023–2026.
Jednání se zúčastnilo více než 50 zástupců z ministerstev a agentur, výzkumných organizací, průmyslu, nevládních organizací a mezinárodních partnerů. Byly jim představeny dosavadní úspěchy Severní Makedonie při implementaci Stockholmské úmluvy a nově připravené priority a aktivity NIP zaměřené na účinné nakládání s perzistentními organickými látkami (POPs) v Severní Makedonii v průběhu celého jejich životního cyklu.
Pan Alexandar Mickovski, národní kontaktní osoba Stockholmské úmluvy Severní Makedonie ve svém úvodním slově jménem Ministerstva životního prostředí a územního plánování (MoEPP) potvrdil že Severní Makedonie bude nadále plnit závazky vyplývající ze Stockholmské úmluvy o POPs. Mihaela Claudia Paun, zástupkyně UNEP, ve svém vystoupení poblahopřála Severní Makedonii k úspěšné realizaci projektu a dokončení aktualizace NIP, přičemž vyzdvihla hloubku, rozsah a potenciál proveditelnosti navrhovaných akčních plánů. Kateřina Šebková z SCRC RECETOX, poděkovala odbornému týmu za vykonanou skvělou práci včetně nalézání praktických řešení a získávání kvantitativních informací z různých zdrojů. Nová data vedla k významnému zpřesnění aktuálního stavu v oblasti nakládání s POPs, ale také k rozšíření opatření a novým akčním plánům, které byly představeny na tomto zasedání.
Tým odborníků – Aleksandar Mickovski, Emilia Kupeva, Slavjanka Pejčinovska-Andonova, Gordana Popsimonova, Trajče Stafilov, Marjan Michailov, Marina Stefova, Simona Domazetovska a Suzana Andonova – představil na jednání nová opatření a priorit týkající se všech 31 chemických látek uvedených v úmluvě, pro které bylo vypracování NIP povinné. Tyto návrhy, shrnuté do 11 akčních plánů, zasedání projednalo a schválilo priority v tomto znění:
1) Sladit právní předpisy o POPs tak, aby zahrnovaly nakládání s chemickými látkami a do legislativy pro ovzduší, vodu a odpady vložit omezení pro zákaz dalšího dovozu, používání a úniků zakázaných POPs a v rámci dalších předpisů rovněž zakázat dovoz použitých elektrických a elektronických výrobků a/nebo zařízení (EEE) i použitých/starých vozidel, u nichž existuje vysoké riziko, že obsahují POP.
2) Zajistit školení zemědělců a pracovníků v zemědělství v oblasti pesticidům obsahujících POP, aby se zabránilo jejich dalšímu používání a uvolňování.
3) Dokončit vyřazování z provozu a ekologicky šetrnou likvidaci zbývajících 4 000 kusů malých kondenzátorů obsahujících polychlorované bifenyly PCB. Na základě předchozích zkušeností se předpokládá, že se v nich celkem nalézá přibližně 300 tun PCB.
4) Pokračovat v sanaci známých kontaminovaných míst v areálu OHIS ve Skopje – a to jak na malé, tak na velké skládce – a v Pelenici
5) Provést vyhledávání lokalit s novými průmyslovými POPs, zejména z elektrických a elektronických zařízení a z vozidel. Součástí bude pilotní studie proveditelnosti, která bude otestována na čtyřech lokalitách.
6) Přijmout opatření ke stanovení obsahu perforovaných POPs (PFAS) v 6 odvětvích, kde je použití PFAS pro Severní Makedonii relevantní (z 15 možných aplikací).
7) Snižovat úniky nezáměrně vyráběných POPs do prostředí a vypracovat praktické pokyny a metodiku pro provozovatele a příslušné instituce, včetně školení
8) Zvyšovat povědomí veřejnosti o rizicích a dopadech POPs a provádět pravidelná školení pro příslušné zainteresované strany
9) Zavést pravidelné sledování perzistentních organických látek (POP) v životním prostředí i lidského biomonitoringu. V roce 2024 bylo v rámci projektu ve spolupráci s RECETOX ve Skopje obnoveno sledování volného ovzduší, které přinese první výsledky týkající se nových POPs.
Kateřina Šebková závěrem uvedla: „Připravený Národní implementační plán se velmi dobře strukturovaným a praktickým způsobem zaměřuje na systematické shromažďování informací o nových POPs a připravují Makedonii na budoucí přesnější inventarizace, které budou vycházet nejen z dotazníků, ale i z reálných vzorků. Řada přijatých opatření se zaměřuje na zlepšení nakládání s odpady z výrobků a zařízení na konci životnosti, které obsahují průmyslové POPs.
Zároveň oceňuji, že dokončení předchozích úkolů je stále priorita, jako v případě vyřazování z provozu a environmentálně šetrná likvidace zbývajících zařízení obsahujících PCB, stejně jako sanace lokalit kontaminovaných hexachlorcyklohexanem. To potvrzuje plnou odpovědnost za splnění závazků úmluvy, jak bylo nastíněno v předchozích NIP. Na závěr bych ráda upřímně ocenila práci všech odborníků. Bylo mi velkým potěšením s vámi všemi spolupracovat a SCRC Česká republika je hrdá na úspěšný výsledek společného projektu.“
Komentáře