EU schválila dvacátý balík sankcí proti Rusku

Rada Evropské unie schválila dvacátý balík ekonomických sankcí namířených proti Rusku. Jde o jeden z nejrozsáhlejších sankčních kroků za poslední dva roky, jehož cílem je dále ochromit ruskou válečnou ekonomiku a omezit schopnost Moskvy financovat invazi na Ukrajinu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová prohlásila, že EU „prolomila pat“ po měsících vnitřních sporů, které blokovaly přijetí balíku.
Klíčovým tématem je energetický sektor: EU přidala 46 plavidel napojených na ruskou tzv. stínovou flotilu, čímž celkový počet sankcionovaných lodí vyšplhal na 632. Zároveň byly zavedeny nové restrikce na služby spojené s přepravou ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Plný zákaz námořních služeb pro ruskou ropu se připravuje ve spolupráci se zeměmi G7 a má být zaveden v blízké budoucnosti.
Ve finanční oblasti balík zavádí zákaz transakcí s 20 ruskými bankami a omezení pro čtyři zahraniční instituce podezřelé z pomoci Moskvě při obcházení sankcí. Novinkou jsou rovněž opatření namířená proti rostoucímu využívání kryptoměn Ruskem – EU zakázala ruské kryptoměnové platformy a omezila nakládání s konkrétními digitálními aktivy. V oblasti vojenské výroby bylo sankcionováno 58 subjektů včetně firem z Číny, SAE a Turecka.
Balík byl přijat souběžně s odsouhlasením půjčky 90 miliard eur pro Ukrajinu, přičemž obě opatření byla po měsíce blokována Maďarskem a Slovenskem kvůli sporům ohledně tranzitu ropy přes ropovod Družba. Po obnovení dodávek obě země svá veta stáhly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že prostředky z půjčky budou využity na armádu, státní rozpočet a energetickou odolnost, přičemž první tranše se očekává v květnu nebo červnu.
