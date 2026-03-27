Elektrowin loni zrecykloval elektrospotřebiče o váze šesti Žižkovských věží

Kolektivní systém Elektrowin zveřejnil oficiální výsledky zpětného odběru za rok 2025. Podařilo se vybrat 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla úctyhodných 72,25 %, čímž systém potvrdil svou stabilitu a schopnost bezpečně plnit nejpřísnější evropské recyklační standardy.
Tento výsledek, který výrazně převyšuje zákonem stanovenou minimální hranici 65 %, jasně potvrzuje vysokou efektivitu celého systému. Podle odborníků se největší podíl recyklace týkal velkých domácích spotřebičů, jako jsou pračky, myčky či sporáky, které zároveň představují hmotnostně nejvýznamnější část odevzdaného elektroodpadu. Druhou nejdůležitější kategorií jsou chladicí zařízení, tedy ledničky a mrazáky. Právě tyto dvě skupiny tvoří hlavní pilíře zpětného odběru a jejich efektivní zpracování umožňuje vracet do oběhu značné množství kovů a plastů.
„Těchto 73 tisíc tun sebraného elektra je výsledkem společného úsilí výrobců, prodejců, obcí i samotných občanů. V kontextu toho, že objem elektroodpadu celosvětově strmě roste, je naše schopnost efektivně vracet tyto suroviny zpět do oběhu klíčová pro posílení surovinové soběstačnosti,“ uvádí Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN a.s.
Aktuální úspěch je základem pro rok 2026, kdy se připravuje nová evropská směrnice o elektroodpadu. Novinky se zaměří hlavně na rozšíření sběru o další moderní přístroje, lepší získávání vzácných surovin z recyklace a sjednocení pravidel pro zpracování tohoto typu odpadu. Klíčovou prioritou zůstává, aby i přes rostoucí spotřebu elektroniky končilo v běžných popelnicích na směsný odpad co nejméně vysloužilých zařízení.
Sběrná síť Elektrowinu, která v tuto chvíli zahrnuje na 12 000 sběrných míst, je díky své hustotě a dostupnosti po celé České republice klíčovým prvkem, který občanům i firmám umožňuje snadné a ekologicky odpovědné odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů. V době, kdy objem elektroodpadu celosvětově patří k nejrychleji rostoucím druhům odpadu, tak společnost potvrzuje svou schopnost tyto narůstající objemy spolehlivě zpracovat a efektivně vracet získané materiály zpět do výrobního cyklu.
Pozitivní dopad mají také specifické projekty zaměřené na sběr a osvětu. Program ‚Recyklujte s hasiči‘ úspěšně zapojuje místní komunity a dobrovolné hasiče do procesu zpětného odběru, zatímco vzdělávací projekt ‚Recyklohraní‘ učí děti správnému nakládání s elektroodpadem a přispívá k budování ekologického povědomí u mladé generace.
