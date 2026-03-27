EFG Educa představila pedagogům nový program už pro předškoláky. Děti učí, že i z odpadků může vzniknout energie

Vzdělávací projekt EFG Educa, který již více než tři roky přibližuje dětem i pedagogům témata třídění odpadu a jeho dalšího využití, letos poprvé míří i do mateřských škol. Nejen tento nový program pro nejmenší představil v Litomyšli na 8. ročníku festivalu Nakopněte svoji školu.
Cílem projektu je ukázat dětem už od útlého věku, že i zdánlivě obyčejný odpad může mít další využití, například jako zdroj energie. Programy proto adekvátní formou k cílové věkové skupině vysvětlují témata spojená s problematikou odpadů. Od základů jejich třídění a recyklace, až po konkrétní příklady jejich ekologického energetického využití v praxi.
Festival Nakopněte svoji školu, který se letos konal od 22. do 24. února 2026 a každoročně propojuje učitele a ředitele škol z celé České republiky, nabízí prostor pro sdílení nových přístupů ve vzdělávání. EFG Educa zde představila své programy zaměřené mimo jiné na správné nakládání s gastroodpadem a jeho energetické využití v bioplynových stanicích. Důraz přitom klade na srozumitelnost a využitelnost ve výuce tak, aby si děti i pedagogové dokázali principy jednoduše představit a přenést do každodenního fungování škol.
V rámci festivalu se zástupcům škol představil také další projekt Energy financial group zaměřený na třídění a svoz gastroodpadu „Třídím gastro“. Ten navazuje na výukové programy EFG Educa a institucím nabízí praktické řešení ekologické likvidace kuchyňských zbytků a nesnědených pokrmů, kterých ve školních jídelnách vzniká velké množství.
Od nesnědené svačiny k energii: téma, které pedagogy zaujalo
Během třídenního programu měli pedagogové možnost projít si celé portfolio programů projektu EFG Educa a tím i „životní cyklus“ gastroodpadu. Od jeho vzniku a vytřídění ve školních jídelnách až po jeho přeměnu na biometan v bioplynových stanicích. Právě tento praktický pohled, který propojuje každodenní realitu škol s ekologickým energetickým využitím odpadu, vzbudil velký zájem. Pro řadu účastníků bylo překvapivé, že i běžné zbytky jídla, jako je nedojedená svačina nebo oběd, mohou být cenným zdrojem energie. Právě na těchto příkladech se ukázalo, jak lze dětem jednoduše vysvětlit, že cesta odpadu nemusí končit na skládkách.
„Zájem pedagogů nám potvrdil, že školy hledají nové způsoby, jak dětem srozumitelně vysvětlit principy cirkulární ekonomiky a odpovědného nakládání s odpady. Nově chceme začít už u těch nejmenších, protože právě v raném věku si děti nejlépe osvojují návyky, které je pak budou doprovázet celý život,“ říká Gabriela Lenderová, projektová manažerka EFG Educa.
Od školek po střední školy
Programy EFG Educa jsou navrženy tak, aby byly praktické, srozumitelné a snadno zapojitelné do výuky. Školy za účast získávají diplom za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Programy jsou připraveny pro děti od předškolního věku až po žáky středních škol a gymnázií.
Projekt doplňují internetové stránky efg-educa.cz, facebookový a instagramový účet, které přinášejí učitelům i žákům edukativní články, tipy a zajímavosti z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. Na webových stránkách projektu je dostupná zdarma ke stažení také výuková metodika pro střední školy, která naplňuje cíle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v oblasti environmentální výchovy.
