SFŽP ČR postupně ukončuje financování vybraných programů

S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol, doporučujeme příjemcům podpory v programech Národní program Životní prostředí, Modernizační fond a Národní plán obnovy, vyjma programu Nová zelená úsporám, podávat žádosti o platbu nebo dokumenty k proplacení podpory průběžně a bez zbytečných odkladů do konce listopadu 2025.
U podkladů podaných po tomto datu nebo chybných nemusí dojít k vyplacení podpory dříve, než po zahájení financování v roce 2026. Doporučuje zkontrolovat si správnost podkladů předkládaných k proplacení a údajů zadaných v AIS SFŽP ČR. Fond si vyhrazuje právo ukončit financování i dříve, a to v závislosti na naplnění výdajového limitu SFŽP ČR. V takovém případě budou prostředky vyplaceny po zahájení financování v roce 2026.
Dále upozorňuje, že v případě, kdy příjemce podpory do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen prostřednictvím AIS SFŽP ČR doložit jejich plnou úhradu v termínu uvedeném ve smlouvě.
Komentáře