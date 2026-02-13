Premiér Babiš jednal s francouzským prezidentem Macronem o posílení konkurenceschopnosti a spolupráci v jaderné energetice

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se ve středu 11. února 2026 setkal v Paříži s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání v Elysejském paláci bylo posílení evropské konkurenceschopnosti, kterému se věnovala neformální Evropská rada v Belgii.
Lídři diskutovali také o spolupráci v jaderné energetice, podpoře investic a spolupráci v dopravě a obraně. Odpoledne premiér také navštívil přední onkologický institut Gustave Roussy.
Premiér zdůraznil, že česko-francouzské vztahy jsou výborné, Francie je naším klíčovým partnerem. Hlavním tématem jednání byly možnosti posílení evropské konkurenceschopnosti, což je téma čtvrtečního neformálního jednání Evropské rady v belgickém zámku Alden Biesen. Lídři diskutovali o odstraňování byrokratických bariér v rámci vnitřního trhu EU, sjednocení trhu s energiemi či surovinové závislosti. „Prezidenta Macrona jsem informoval o našem návrhu, který se týká emisních povolenek ETS 1. Pro nás je neakceptovatelné, aby na tom systému vydělávali finanční spekulanti. Evropská komise slibovala na letošní rok cenu emisní povolenky 26,50 eur a je to nakonec 90 eur,“ uvedl předseda vlády.
Lídři jednali také o spolupráci v energetice a obchodu. „Bavili jsme se o spolupráci v jaderné energetice. Pro nás je jádro absolutní priorita a chceme, aby mělo stejnou pozici jako obnovitelné zdroje. V oblasti jaderné energetiky může být Francie náš velký spojenec. Důležitým tématem byla také ekonomická spolupráce a investice. Pan prezident mě informoval, že se tendru na dostavbu dálnice D35 zúčastní i francouzské firmy,“ dodal premiér Babiš.
Předseda vlády odpoledne také navštívil onkologické centrum Gustave Roussy, které patří mezi přední evropská centra pro výzkum a léčbu rakoviny i výuku onkologie. Předseda vlády jednal s vedením ústavu o posílení spolupráce s českými nemocnicemi a prohlédl si rovněž nejmodernější screeningové přístroje.
