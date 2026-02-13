Konference Pitná voda 2026 – 35 let odborného dialogu o kvalitě a bezpečnosti pitné vody

V červnu roku 2026 se uskuteční již 18. ročník prestižníodborné konference Pitná voda, která dlouhodobě patří k nejvýznamnějším setkáním odborníků v oblasti vodního hospodářství v České republice. Konference proběhne ve dnech 1.–4. června 2026 v hotelu Palcát v Táboře a naváže na více než 35letou tradici systematického odborného dialogu mezi zástupci provozní praxe, státní správy, výzkumu, vysokých škol i projekční sféry.
Pořadatelem konference je tradičně organizační tým společnosti ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci se zakladatelem konference doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. (W&ET Team, České Budějovice) a CZWA – Asociací pro vodu ČR, z.s. Tato dlouhodobá spolupráce zajišťuje kontinuitu odborné úrovně konference i její otevřenost vůči aktuálním výzvám, kterým vodárenský sektor čelí.
Odborné fórum reagující na měnící se podmínky
Konference Pitná voda se za dobu své existence vyprofilovala jako respektované odborné fórum, jehož hlavním cílem je výměna zkušeností, prezentace nejnovějších poznatků a hledání efektivních řešení v oblasti zajištění kvalitní a zdravotně nezávadné pitné vody. Význam konference dále posiluje skutečnost, že reflektuje měnící se klimatické podmínky, vývoj legislativy i rostoucí ekonomické a energetické nároky kladené na vodárenské provozy.
Nadcházející ročník bude zaměřen na klíčová témata současného vodárenství, která mají zásadní dopad na dlouhodobou udržitelnost vodních zdrojů i provozních systémů.
Hlavní tematické okruhy konference
Odborný program konference Pitná voda 2026 se bude soustředit zejména na následující oblasti:
- Strategické výzvy ve vodárenství a ochraně vodních zdrojů, včetně adaptačních opatření na klimatickou změnu
- Moderní technologie úpravy vody a jejich praktické využití v provozu
- Energetiku a efektivitu provozu, optimalizaci nákladů a snižování uhlíkové stopy
- Digitalizaci, automatizaci a kyberbezpečnost vodárenských systémů
- Mikropolutanty a vodárenskou mikrobiologii, včetně nových analytických a monitorovacích přístupů
Jednotlivé bloky budou doplněny diskusemi, které umožní konfrontaci teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi z provozu.
Prostor pro odbornou výměnu i profesní spolupráci
Konference Pitná voda pravidelně přivítá přibližně 350–400 účastníků, mezi nimiž nechybí pracovníci a manažeři vodárenských společností, zástupci státní správy, podniků Povodí, projekčních kanceláří ani výzkumných a akademických institucí. Právě široké spektrum účastníků vytváří jedinečný prostor pro sdílení zkušeností napříč celým sektorem. Vedle odborných přednášek je nedílnou součástí programu také neformální networking, který podporuje vznik nových profesních kontaktů, spoluprací a projektů.
Přínos pro partnery a sponzory
Účast na konferenci přináší partnerům a sponzorům nejen vysokou odbornou prestiž, ale také možnost cílené prezentace know-how, technických řešení a strategických přístupů před klíčovým odborným publikem. Konference tak představuje efektivní platformu pro propojení inovací, praxe a strategického řízení v oblasti vodního hospodářství. Konference Pitná voda 2026 tak opět potvrdí svou roli stabilního pilíře odborné diskuse o budoucnosti zásobování pitnou vodou v České republice i ve středoevropském kontextu.
