Temelín čeká plánovaná odstávka druhého bloku. V jejím průběhu dokončí přechod na delší provoz mezi odstávkami

Kontroly bezpečnostních systémů a turbíny, 80 investičních akcí nebo výměna části palivových souborů. To jsou jen některé z nejdůležitějších prací, které energetici provedou během plánované odstávky druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
Energetici také přejdou do konečné fáze delšího palivového cyklu. Blok od přenosové soustavy odpojí zítra večer. Celkově má ČEZ v plánu provést více než 18 tisíc činností, na které si předběžně vyhradil zhruba dva měsíce. Vlastní odpojení generátoru druhého bloku od přenosové soustavy plánují energetici na páteční večer při přibližně třetinovém výkonu reaktoru. Podle vedení elektrárny půjde o standardní odstávku spojenou s důležitými kontrolami a investičními činnostmi. Energetici také blok převedou do konečné fáze delšího palivového cyklu. „Vyměníme 66 z celkových 163 palivových souborů, což je o dvanáct více než loni. Díky tomu bude blok v provozu o dva měsíce déle, tedy šestnáct měsíců. Druhý blok se tím dostane do konečné fáze prodlouženého palivového cyklu,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.
Kontroly turbíny, investiční akce, přesun paliva do skladu nebo modernizace řídicího systému
Energetici během odstávky zkontrolují bezpečnostní systémy, jedno ze čtyř hlavních cirkulačních čerpadel, parogenerátor a řadu dalších zařízení. „Hodně práce nás čeká kolem turbíny. Zkontrolujeme všechny čtyři rotory a instalujeme nový monitorovací systém,“ doplnil Petr Měšťan. Vedle kontrol mají technici v plánu i 80 investičních akcí zaměřených na modernizaci a další posílení bezpečnosti elektrárny. Do skladu přesunou tři kontejnery s 57 použitými palivovými soubory. Do další fáze zároveň vstoupí modernizace řídicího systému elektrárny, kterou se ČEZ zabývá od roku 2022. Do odstávky se včetně dodavatelů zapojí přibližně tisícovka lidí. Začátek odstávky prvního temelínského bloku plánují energetici na polovinu října.
Odstávka v Temelíně navazuje na odstávku v Dukovanech
Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku navazuje na blížící se start první výrobní jednotky v Dukovanech. „Letos nás v souvislosti s přechodem na delší palivové cykly čekají dvě odstávky proti loňské jediné. I v prodlouženém cyklu je plánujeme tak, abychom optimálně využili palivo a zároveň eliminovali jejich souběh. Je to výhodné pro koordinaci prací a zajištění kapacit našich i dodavatelů i z pohledu přenosové soustavy,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Druhý dukovanský blok plánují energetici připojit na začátku druhé poloviny února.
Prodloužené palivové cykly zásadně mění provoz obou českých jaderných elektráren. Dukovany už v režimu šestnáctiměsíčního cyklu fungují, Temelín na osmnáctiměsíční interval mezi výměnami paliva přejde na jaře na druhém a v závěru letošního roku také na prvním bloku. Delší kampaně znamenají méně odstávek a efektivnější využití zařízení. Zároveň ale mění rozložení výroby v jednotlivých letech, protože v Temelíně se nově střídají roky s jednou a dvěma plánovanými odstávkami, což se projeví v roční produkci českých jaderných elektráren. Letos proto ČEZ očekává nižší výrobu v jaderných elektrárnách ve srovnání s loňským rokem. Na konci desetiletí k dlouhodobé průměrné roční produkce nad úrovní 32 TWh bezemisní elektřiny.
