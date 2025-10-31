Odložte o rok nařízení proti odlesňování, vyzvali EU podnikatelé

Podnikatelé volají po okamžitém schválení odkladu Nařízení EU proti odlesňování (EUDR) minimálně o 12 měsíců a o využití této roční pauzy k zásadnímu proškrtání nadměrných byrokratických požadavků tohoto předpisu.
Hospodářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a řady dalších podnikatelských organizací oceňuje, že Evropská komise začíná konečně reagovat na tlak podnikatelského sektoru i mnoha členských států a konečně přichází s návrhy na zjednodušení nadměrných administrativních požadavků Nařízení EU proti odlesňování. Tyto kroky reflektující oprávněné připomínky však přicházejí pozdě a reálně hrozí, že se změny nestihnou do konce roku schválit a nařízení vstoupí v platnost v původní extrémně byrokratické podobě. Proto podnikatelské organizace požadují neprodleně schválit odklad EUDR pro všechny povinné subjekty minimálně o jeden rok a získaný čas využít na zjednodušení celého nařízení.
„Aktuálním návrhem Evropská komise sama přiznává, že nařízení proti odlesňování je byrokratický a špatně připravený návrh. Je proto dobře, že chce některé povinnosti zjednodušit. Přiznání chyby ale přichází pozdě a bude velmi složité návrhy včas schválit. Hrozí velké riziko, že se to nestihne a od konce roku budou platit pravidla v původní nesmyslné podobě,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a viceprezident Hospodářské komory ČR (HK ČR).
Zástupci podnikatelských organizací, sdružených v Hospodářské komoře ČR, plně podporují takové nastavení dodavatelských řetězců, které minimalizuje rizika globálního odlesňování. Oceňujeme zjednodušení navrhované Evropskou komisí, které odstraňuje zdvojování povinností a míří na řešení podstatné části zátěže, na kterou dlouhodobě poukazujeme.
„Přesto věříme, že snížení byrokracie spojené s EUDR může jít ještě dále, aniž by to ohrozilo obecné cíle nařízení. Jako největší zástupce podnikatelů v Česku budeme tlačit na další snížení regulací a nadměrné administrativní zátěže a očekáváme, že stejně aktivně bude postupovat i nová vláda, která si snižování evropské i domácí byrokracie dala mezi své hlavní cíle,“říká předseda sekce dřevozpracujícího průmyslu HK ČR Jan Matějíček.
Hospodářská komora upozorňuje, že počáteční datum pro uplatňování nařízení (30. 12. 2025) se však rychle blíží a podnikatelské subjekty potřebují právní jistotu. Je nutné zajistit, aby všichni podnikatelé – malí i velcí – dodržovali v daném čase stejné předpisy a zároveň nebyla ohrožena provozní stabilita podniků.
Podnikatelé proto vyzývají zástupce české vlády k maximálnímu tlaku na Evropskou komisi s cílem přehodnotit dosavadní přístup a urychleně přijmout dodatečný samostatný návrh na odklad použitelnosti EUDR o minimálně jeden rok pro všechny povinné subjekty bez ohledu na jejich velikost. Tento návrh by měl být schválen zrychleným postupem v rámci Rady EU a Evropského parlamentu, aby byla zajištěna právní jistota pro podnikatele, na které se tyto pravidla vztahují.
„Stávající návrh Evropské komise na zjednodušení požadavků nařízení by pak měl být předmětem řádného projednání tak, aby bylo možné v maximální možné míře odbourat administrativní náklady pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci, protože aktuální návrh zůstává na půl cesty,“ vysvětluje Alena Mastantuono, zástupkyně HK ČR v Bruselu.
