SP ČR vydal připomínky k novele zákona o odpadech

Cílem je omezit přepravu problematických odpadů do zemí mimo EU, aktualizovat postupy přepravy tak, aby odrážely cíle oběhového hospodářství a klimatické neutrality, využívat elektronické předkládání a výměnu informací, zlepšit systém prosazování pravidel přeshraniční přepravy a komplexně řešit problematiku nedovolené přepravy.
Požadujeme odstranit národní zpřísnění oproti Nařízení (EU) 2024/1157 a uvést českou úpravu do souladu s textem nařízení. Konkrétně žádáme: zachovat diskreci („může“) místo povinnosti („zastaví“), omezit důvody pro námitky pouze na ty uvedené v nařízení, vypustit automatické vzdání se práva rozkladu, odstranit národní definici bezúhonnosti, zrušit solidární odpovědnost a možnost požadovat úhradu nákladů předem, zásadně zúžit či přepracovat nově navržené sankce a doplnit přechodná ustanovení zajišťující kontinuitu stávajících řízení.
