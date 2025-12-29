03/2025

SP ČR vydal připomínky k novele zákona o odpadech

29. 12. 2025| zdroj: SP ČR0

rubbish-7421380_640
zdroj: pixabay

Cílem je omezit přepravu problematických odpadů do zemí mimo EU, aktualizovat postupy přepravy tak, aby odrážely cíle oběhového hospodářství a klimatické neutrality, využívat elektronické předkládání a výměnu informací, zlepšit systém prosazování pravidel přeshraniční přepravy a komplexně řešit problematiku nedovolené přepravy.

Požadujeme odstranit národní zpřísnění oproti Nařízení (EU) 2024/1157 a uvést českou úpravu do souladu s textem nařízení. Konkrétně žádáme: zachovat diskreci („může“) místo povinnosti („zastaví“), omezit důvody pro námitky pouze na ty uvedené v nařízení, vypustit automatické vzdání se práva rozkladu, odstranit národní definici bezúhonnosti, zrušit solidární odpovědnost a možnost požadovat úhradu nákladů předem, zásadně zúžit či přepracovat nově navržené sankce a doplnit přechodná ustanovení zajišťující kontinuitu stávajících řízení.

