MPO vydalo měsíční statistiku uhlí

29. 12. 2025| zdroj: MPO0

Souhrnná informace o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2025.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2025. Dokument je doplněn o měsíční hodnoty zahraničního obchodu s tuhými fosilními palivy a retrospektivní časovou řadou. Jeho součástí je i hrubý odhad dodávky energetického uhlí ke spotřebě v daném měsíci v České republice.

