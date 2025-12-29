IROP ve spolupráci se SFPI podpoří zateplení a další úspory v bytových domech 500 miliony

Integrovaný regionální operační program (IROP) ve spolupráci se Státním fondem podpory investic (SFPI) vyhlásil novou výzvu zaměřenou na snižování energetické náročnosti bytových domů. Vlastníci bytových domů mohou získat zvýhodněné úvěry v celkové hodnotě 500 milionů korun na projekty, které sníží spotřebu energií a zvýší kvalitu bydlení. Příjem žádostí začne od července 2026.
Nově vyhlášená výzva je součástí programu Úsporné bytové domy, který navazuje na předchozí program Zateplování realizovaný v letech 2020–2023. Toto snižování energetické náročnosti je částečně financováno z vlastních zdrojů SFPI a představuje druhý investiční cyklus finančního nástroje podpořeného z IROP.
„Podpora pomůže vlastníkům bytových domů realizovat projekty, které výrazně sníží spotřebu energií, zvýší kvalitu bydlení a prodlouží životnost budov. Investice do energetických úspor jsou klíčové nejen pro snížení nákladů domácností na energie, ale i pro ochranu životní prostředí. Díky zvýhodněným úvěrům budou tyto úpravy dostupnější a přinesou dlouhodobé úspory. Energetické úspory v bytových domech jsou jednou z nejefektivnějších cest, jak modernizovat naše města a obce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Výzva č. 1/UBD/2025 nabízí zvýhodněné úvěry až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, a to v rozmezí od 500 tisíc do 50 milionů korun na jednu žádost. Maximální doba splácení úvěru může být sjednána až na 20 let, s možností kdykoliv úvěr bez sankcí a poplatků plně nebo částečně splatit. Úroková sazba se odvíjí od základní sazby EU pro Česko, snížené až o 3 procentní body (minimálně 1 %, maximálně 3 % ročně).
O dotaci může žádat:
- vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům,
- spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům, nebo
- společenství vlastníků jednotek.
V jedné žádosti je možné žádat o podporu pouze pro jeden bytový dům, nicméně žadatel může podat více žádostí pro více bytů. Cílem výzvy je snížit energetickou náročnost bytových domů na území Česka s výjimkou území hlavního města Prahy alespoň o 20 % oproti původnímu stavu. Opatření přinesou významné úspory energie, snížení nákladů na provoz, zvýšení kvality vnitřního prostředí a prodloužení životnosti budov.
Co je možné z programu financovat?
- zateplení obálky budovy a výměnu výplní otvorů,
- instalaci exteriérového stínění,
- systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
- výměnu nebo instalaci nového zdroje tepla, včetně tepelných čerpadel a kogenerace,
- solární termické systémy,
- modernizaci soustavy vytápění, rozvodů tepla a předávací stanice,
- modernizaci osvětlení společných prostor,
- výměnu výtahů.
„Výzvu vyhlašujeme s dostatečným předstihem. Vyslyšeli jsme volání majitelů bytových domů po delším čase na přípravu potřebných dokumentů. Příjem žádostí proto začne až v červenci příštího roku, aby si žadatelé mohli vše kvalitně a v klidu připravit. Samozřejmostí je, že jim budou po celou dobu k dispozici experti ze sekce poradenství SFPI, se kterými bude možné jednotlivé projekty konzultovat,“ uvedl ředitel SFPI Daniel Ryšávka.
Komentáře