Trh s biopotravinami v České republice v roce 2024 opět vzrostl. Obrat přesáhl 13 miliard korun

Český trh s biopotravinami pokračoval v roce 2024 v růstu. Celkový obrat českých podniků s biopotravinami včetně vývozu dosáhl přibližně 13,27 miliardy korun (o rok dříve to bylo 11,76 miliardy korun). Spotřeba biopotravin na domácím trhu činila 8,51 miliardy korun, zatímco hodnota vývozu vzrostla na 4,76 miliardy korun.
Největší část biopotravin si zákazníci koupili v maloobchodu, kde obrat dosáhl 5,62 miliardy korun. Významnou roli měl také online prodej, který se podílel na spotřebě částkou 2,15 miliardy korun. Veřejné stravování zaznamenalo meziroční růst na 345 milionů korun, přímý prodej z ekofarem dosáhl 400 milionů korun.
Čeští spotřebitelé nakupovali biopotraviny nejčastěji v maloobchodních řetězcích (33 %), dále v e‑shopech (25 %), drogerií (20 %) a specializovaných prodejnách zdravé výživy (8 %). Průměrná roční útrata za biopotraviny dosáhla 780 korun na obyvatele, zatímco v roce 2023 to bylo 680 korun. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl na 1,87 % (o rok dříve to bylo 1,59 %).
Mezi nejčastěji nakupovaný biosortiment patří dlouhodobě ostatní zpracované potraviny, především káva a čaj, ostatní zpracované potraviny, hotové pokrmy včetně dětské výživy a doplňky stravy, které tvoří 34 % celkového objemu prodejů. Následují ovoce a zelenina (24 %) a mléko a mléčné výrobky (15 %). Na spotřebě biopotravin v České republice se nadále výrazně podílejí produkty ze zahraničí. Dovoz představoval v roce 2024 přibližně 69 % spotřeby. Vývoz českých biopotravin dosáhl přibližně 3,1 miliardy korun, především do zemí Evropské unie, zejména do Německa. Na konci roku 2024 bylo v ČR registrováno 980 výrobců biopotravin (oproti předešlému roku nárůst o 1,1 %), jejichž celkový obrat dosáhl 6,08 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 4,9 %.
