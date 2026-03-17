Diskuse o Industrial Accelerator Act otevřela otázky budoucnosti evropského průmyslu

CEBRE uspořádalo kulatý stůl věnovaný návrhu Industrial Accelerator Act (IAA), který Evropská komise představuje jako nástroj pro posílení průmyslové odolnosti EU. U jednoho stolu se sešli zástupci ze Stálého zastoupení ČR při EU, MPO, KZPS, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, předních průmyslových společností.
Téma bylo zjevně naléhavé – IAA si klade ambiciózní cíle v oblasti EU preference ve veřejných zakázkách i dekarbonizace výroby. Kritické hlasy nezůstaly ojedinělé. Zástupce KZPS označil návrh za skrytý protekcionismus, který neřeší skutečné strukturální problémy evropského průmyslu. Podle něj by větší efekt přineslo snížení cen energií a odstraňování byrokracie než celé nové nařízení. Podobně se vyjádřili zástupci Svazu nebo podnikatelů ve stavebnictví, kteří kritizovali paušální přístup IAA ignorující specifika jednotlivých sektorů.
Průmyslové hlasy však nebyly jednotné. Zástupci recyklačního ocelářství vyjádřili návrhu IAA zásadní podporu s tím, že odchod základního průmyslu z EU by s sebou strhl celý navazující dodavatelský řetězec. Podmíněně pozitivní postoj zaujal i zástupce automobilového sektoru, který princip „Made in EU“ označil za nástroj schopný průmyslu v Evropě pomoci. Zároveň upozornil na problém výpočtu CO₂ intenzity elektrické energie a vyzval k návratu k variantnímu přístupu umožňujícímu zohledňovat evropský i národní průměr nebo přímé nákupy zelené elektřiny.
Opakovaně zazněly výhrady k rozsahu delegovaných aktů, prostřednictvím nichž si Komise ponechává pravomoc průběžně měnit klíčové parametry nařízení bez řádného legislativního procesu. Svaz průmyslu a dopravy upozornil, že tato praxe ohrožuje investiční horizont podniků a vytváří právní nejistotu. Zástupce MPO přiznal, že výhrady k delegovaným aktům jsou oprávněné, zároveň však ujistil, že EU původ je nyní konstruován jako systém „opt-out“, nikoli „opt-in“, a že Česká republika bude prosazovat zachování pojetí „made with“ – tedy s důrazem na původ komponent, nikoli striktní místo výroby.
Kulatý stůl nepřinesl jednotnou pozici, otevřel však cestu k hledání společného základu. Zástupci MPO i Svazu průmyslu vyzvali firmy k zasílání konkrétních připomínek, které budou zapracovány do české vyjednávací pozice. Přitom zaznělo jasné sdělení: IAA přijde, a proto je důležitější než jeho odmítání maximalizovat vliv na jeho výslednou podobu. Zásadní politická debata přitom čeká na nadcházejícím summitu Evropské rady, kde bude dekarbonizační trajektorie EU opět na prvním místě programu.
