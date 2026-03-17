Události u příležitosti Světového dne vody 2026

U příležitosti Světového dne vody připravily vodárenské společnosti po celé České republice řadu akcí pro veřejnost i školy. Program zahrnuje například dny otevřených dveří ve vodárenských provozech, komentované prohlídky úpraven vody či vzdělávací aktivity zaměřené na význam vody a fungování vodohospodářské infrastruktury.
AQUA SERVIS, a. s.
Dne 20. března 2026 pořádá společnost AQUA SERVIS, a. s., v areálu čistírny odpadních vod v Týništi nad Orlicí zábavně-vzdělávací dopoledne. Akce je určena pro tři třídy žáků 5. tříd základní školy v Týništi nad Orlicí.
Po přivítání účastníků a úvodním slově o důležitosti vody bude následovat prohlídka ČOV a ukázka pátrací a monitorovací techniky vodovodů a kanalizací. Děti čekají zábavné soutěže i tematické workshopy pod vedením lektorů H2Ospodař – interaktivní aktivity a experimenty o vodě. Na trase bude připraveno celkem šest stanovišť, na třech z nich bude připraven program zkušených lektorů H2Ospodař.
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Společnost VODÁRNA PLZEŇ zve 28. března mezi 10. až 16. hodinou Plzeňany do svých dvou největších areálů na komentované prohlídky – do úpravny vody na Homolce v Malostranské ulici a čistírny odpadních vod v Jateční ulici v Plzni. Uskuteční se také komentovaná prohlídka Po stopách vody v centru Plzně.
V areálu úpravny vody na Homolce připraví společnost celodenní zábavný program pro celé rodiny. Návštěvníci se mohou vypravit na stezku a plnit na ní různé úkoly, poměřit své znalosti o vodě v kvízu, prohlédnout si hasičskou, popelářskou i záchranářskou techniku. Připraveno bude také vodní kino, pro děti pak třeba skákací hrad nebo malování na kůži a další atrakce. Chybět nebude maskot Bonifác a občerstvení.
Královéhradecká provozní, a. s.
Společnost Královéhradecká provozní, a. s., pořádá 21. března od 9 do 15 hodin Den otevřených dveří na věžovém vodojemu, který se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Návštěvníci budou mít příležitost vystoupat na ochoz stavby. Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech, předchozí rezervace není nutná. Případné dotazy společnost zodpoví na info@khp.cz.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
V sobotu 21. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Jde o unikátní příležitost prohlédnout si provozy, které jsou klíčové pro zásobování většiny kraje kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků a z Beskyd.
V Úpravně vody Podhradí u Vítkova v Oderských vrších lidé navštíví místa, odkud přitekla před více než šedesáti sedmi lety v prosinci 1958 první voda zdrojově pocházející z údolní nádrže Kružberk do Ostravy – Krásného Pole. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, které dokážou upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu. V areálu Úpravny vody Nová Ves, největším provozu svého druhu v Beskydech, budou svou práci prezentovat také pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti.
Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků. „S ohledem na velký zájem veřejnosti v uplynulých letech všem doporučuji, aby si termín prohlídky zarezervovali s dostatečným předstihem,“ popisuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička s vysvětlením, že prohlídky se uskuteční za plného provozu.
Zpřístupněny budou také dvě čistírny odpadních vod, které patří k největším v moravskoslezském regionu – v Havířově a Frýdku-Místku (zařízení čistící odpadní vodu pro Frýdek-Místek a okolní obce se nachází ve vedlejším Sviadnově). Prohlídky budou stejně jako v případě úpraven vod probíhat v hodinových intervalech (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.
Zájemci o návštěvu se musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na e-mailu adela.hejtmankova@smvak.cz do 16. března, na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
- SčV, a. s.
Společnost 1. SčV, a. s., plánuje Dny otevřených dveří na ÚV a ČOV v těchto termínech:
ČOV Říčany 18. 03. 2026
ČOV Český Brod 19. 03. 2026
ÚV Kozičín 20. 03. 2026
ČOV Sedlčany 24. 03. 2026
ČOV Čelákovice 25. 03. 2026
Prohlídky začínají od 9:00, 10:00, 11:00 a 13:00 hod. V případě zájmu větší skupiny je potřeba čas předem rezervovat u Kristiny Blaszczykové, tel. Kontakt: 602 479 451. Exkurze jsou vhodné zejména pro žáky a studenty základních a středních škol.
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Program společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. propojuje historii, současnost i ekologickou výchovu dětí. Klíčovými aktivitami jsou znovuotevření unikátní expozice Historie ostravského vodárenství – Babylon, tradiční Den otevřených dveří a vyhlášení nového ročníku ekologické soutěže Hledej pramen vody 2026. Mini muzeum Historie ostravského vodárenství – Babylon v areálu Úpravny vody Ostrava – Nová Ves zahajuje návštěvnickou sezonu právě v období Světového dne vody. Expozice vznikla v roce 2017 v budově bývalé odkyselovací stanice z roku 1933. Návštěvníci se do ní dostanou netradičním způsobem, přes historickou strojovnu a dále podzemní štolou, která vede až k samotným výstavním prostorám.
Tradiční Den otevřených dveří proběhne 25. dubna 2026 v areálech Úpravny vody Ostrava – Nová Ves, Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava–Přívoz a mini muzeu Babylon. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, ukázky technologií úpravy a čištění vody, prezentaci práce hydroanalytických laboratoří i možnost setkat se s odborníky, kteří se podílejí na každodenním zabezpečení kvalitní pitné vody pro Ostravu. Rezervace bude spuštěna právě ke Světovému dni vody na webu OVAK.
U příležitosti SDV odstartuje také ekologická výzva Hledej pramen vody, který každoročně vtahuje stovky dětí do tajů nejcennější přírodní suroviny. Výzva je určena školákům 4. a 5. tříd ostravských i přilehlých základních škol. Týmy malých badatelů se opět vydají na dobrodružnou cestu, která spojuje vzdělávání, kreativitu i zábavu. Cílem je nenucenou a atraktivní formou ukázat, proč je voda pro život nepostradatelná a proč ji musíme chránit. Ve hře je také celková odměna 35 000 Kč a řada hodnotných cen. Registrace probíhají na: www.hledejpramenvody.cz/registrace-tymu.
Soutěž je součástí dlouhodobého CSR programu OVAK a jejím cílem je rozvíjet environmentální vnímání dětí, podporovat spolupráci, kreativitu a porozumění tomu, proč je voda nejcennější přírodní surovina.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku a Prostějovsku, zve u příležitosti oslav SDV na Den otevřených dveří v pondělí 23. března 2026 v odpoledních hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.
Součástí akce Den otevřených dveří bude rovněž zpřístupnění pracoviště laboratoře na ČOV Olomouc – Nové Sady, kde se zájemci o exkurzi seznámí s laboratorními činnostmi, přístrojovým vybavením a nabídkou laboratorních služeb. Účastníkům budou poskytnuty informace o zjištění kvality vody ve studních, co znamenají jednotlivé ukazatele rozboru vody, informace o kvalitě pitné vody ve vodovodním řadu i vypouštěné odpadní vody.
Doby prohlídek na objektech
Laboratoř Olomouc, ČOV Nové Sady – 10:30, 13:30, 15:30
ČOV Nové Sady, Olomouc – 11:00, 14:00, 16:00
VHOS, a. s.
Společnost VHOS, a. s., pořádá pro školy výtvarnou soutěž Modrá Planeta. Koná se od 1. do 31. března v DDM Moravská Třebová.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Společnost tentokrát připravila přednášku historika Kryštofa Drnka o vodohospodářských projektech, které byly smělými plány, ale nikdy se neuskutečnily, a zpřístupní unikátní prostor protipovodňové ochrany Karlína.
- Praha žíznivá
Kdy: sobota 21. března od 10:00
Kde: Vršovická vodárna v Braníku, Vltavanů 229, Praha 4
Délka: cca 90 min
Kapacita: 40 míst
- Den otevřených dveří Protipovodňové ochrany v Karlíně
Kdy: neděle 22. března a pondělí 23. března od 8 do 17:00
Kde: vstup do objektu z ulice Breitfeldova – místo bude označeno vlajkami PVK
Počet míst na obě akce je omezený a je nutná registrace na www.pvk.cz (do naplnění kapacity).
Vodohospodářská a obchodní společnost a. s.
Jičínská Vodohospodářská a obchodní společnost zve na již 10. ročník Dne otevřených dveří čistíren odpadních vod. Akce se koná ve čtvrtek 19. března od 14 do 18:00. Komentované prohlídky jsou každých 30 min. Pro veřejnost budou otevřené tři největší čistírny odpadních vod – Jičín, Hořice a Stará Paka. Návštěvníky čeká prohlídka provozu, kde vám pracovníci ukážou, jak probíhá čištění odpadní vody.
Středočeské vodárny a. s.
Středočeské vodárny pořádají Den otevřených dveří ve zrekonstruovaném věžovém vodojemu Future Tower v Kladně. Akce se koná 19. března a návštěvníci se mohou těšit na prohlídku moderní administrativní budovy s jedinečným výhledem na Kladno a okolí. Kapacita všech čtyř prohlídek, které se konají v hodinových intervalech a začínají ve 13:00, však již byla naplněna.
ČEVAK a. s.
Společnost ČEVAK a. s. připravila k oslavám DSV pestrý program pro rodiny s dětmi i dospělé na několika místech v Českých Budějovicích.
- Čistírna odpadních vod Hrdějovice – den otevřených dveří / exkurze
Kdy: pátek 20. března, 15:00, 16:00 a 17:00
Kde: sraz u vstupní brány areálu ČOV, bez registrace
Program: Jak funguje čištění odpadních vod a návrat vody zpět do přírody
- Vodárenská věž – České Budějovice – komentované prohlídky
Kdy: neděle 22. března, 13:00, 14:30, 16:00
Program: Historie i současnost zásobování města pitnou vodou, naučná stezka pro děti
- Naučná stezka pro děti, odměna: symbolická kapka vody
Kdy: 13:00–16:00
Kde: park u Vodárenské věže
- Šifrovací hra „Kachna na prameni“
Kde: start u Vodárenské věže v Českých Budějovicích, hra městem a zpět k věži
Zdarma pro všechny věkové kategorie
