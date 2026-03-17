Jaké bylo počasí, voda a ovzduší v únoru 2026

Únor 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (1,3 °C) byla o 1,7 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných únorových teplot od roku 1961 se únor 2026 řadí jako 19. nejteplejší. Vůbec nejvyšší únorová průměrná teplota (5,7 °C) byla zaznamenána v roce 2024 a naopak nejnižší (−7,8 °C) v roce 1986. V průměru na našem území spadlo 43 mm srážek (116 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 52,5 hodiny, což činí 67 % normálu 1991–2020.
V únoru se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR po většinu měsíce pohybovala nad hodnotou normálu. Pouze z počátku měsíce a na začátku druhé poloviny měsíce nastala období s teplotou pod hodnotou normálu. V závěru měsíce maximální denní teploty vzduchu na několika stanicích již překračovaly 15 °C. V první polovině měsíce bylo srážek méně. Druhá polovina měsíce byla na srážky bohatší. Konec měsíce byl téměř beze srážek. Výraznější srážkové úhrny jsme však zaznamenali pouze v několika dnech. Srážky byly dešťové, smíšené i sněhové. Na konci měsíce byla sněhová pokrývka pouze na horách.
Z odtokového hlediska byl únor u českých povodí podprůměrný až silně podprůměrný, u moravských povodí spíš průměrný. Nejvíce vody odteklo Olší a Dyjí (116 % QII), dále Odrou (100 % QII) a Moravou (94 % QII), méně pak Labem (67 % QII) a Vltavou (43 % QII), která vykazovala silně podprůměrné hodnoty. Celkově byly průměrné únorové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 180 % QII, v povodí Odry a Dyje se vyskytovaly i hodnoty 2 až 3násobné. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo zvolna stoupaly, na začátku třetí dekády došlo k výraznějším vzestupům, které byly způsobeny srážkami a také dotací vodou z tajícího sněhu. V období od 22. do 23. 2. došlo k překročení 2. SPA na Svratce a Sázavě, četně byly překročeny i 1. SPA, zejména na tocích odvodňujících vyšší polohy.
Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Ojedinělé indikace SPA byly způsobeny právě ledovými jevy. Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se výrazně zlepšil na normální, vydatnost pramenů se zvětšila na mírně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.
V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v únoru zhoršené rozptylové podmínky. Únorová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2026 šestá nejnižší za období 2016–2026.
