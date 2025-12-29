Provozovatelé fotovoltaických elektráren zpozorněte

Jste provozovatel fotovoltaické elektrárny (dále „FVE“) a pobíráte státní podporu za vyrobenou elektřinu formou zelených bonusů?
Pokud ano, pak byste měli vědět, že podle § 11a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, jste povinni plnit podmínku danou tímto zákonem v oblasti měření množství vyrobené elektřiny a to konkrétně měřit toto množství stanoveným měřidlem podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a na základě takto naměřených hodnot také vykazovat do systému operátora trhu OTE, a.s. Nejedná se však jen o první instalaci měřidla samotnou, uvedený § zákona č. 165/2012 Sb. ukládá výrobci také:
„a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona ometrologii,…“
Jednotlivé výrobny jsou připojeny do veřejné distribuční soustavy přes čtyřkvadrantní elektroměr provozovatele distribuční soustavy, který je ověřován provozovatelem distribuční soustavy a je stanoveným měřidlem. Současně však tito provozovatelé FVE mají výrobu elektřiny měřenu tzv. podružným elektroměrem nebo-li elektroměrem měřícím svorkovou výrobu elektřiny (ve svém vlastnictví), který je z hlediska právní úpravy taktéž stanoveným měřidlem. Toto stanovené měřidlo podléhá podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, opakovanému ověření v příslušném intervalu (většinou 12 let, ale může se lišit). Ověření měřidla a jeho následné opatření úřední značkou, jakožto potvrzením o ověření, provádí Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko. Po uplynutí doby ověření pro příslušný elektroměr měřící svorkovou výrobu pozbývá tento statutu stanoveného měřidla, provozovatel FVE tím přestává plnit podmínku stanovenou výše uvedenou legislativou a vystavuje možnému postihu při kontrole výrobního zařízení FVE ze strany SEI.
Zároveň v této souvislosti upozorňujeme, že povinně vykazovaný údaj do výkazu na Portálu OTE, a.s. je rovněž stav měřidla vyrobené elektřiny (odečítaný z výše uvedeného podružného měřidla). Neuvedení stavu elektroměru je opět postihnutelné ze strany SEI.
Na závěr je potřeba zmínit i problematiku třífázového statického (elektronického) jednotarifního elektroměru DVH 3113. Již spoustu let je komunikováno, že tento elektroměr není vhodný pro použití v aplikaci na fotovoltaické elektrárně, neboť bylo prokázáno, že není odolný vůči rušení po vedení při frekvencích (2 až 150) kHz. Může tak nastat situace, že takto rušený elektroměr nevykazuje validní naměřené hodnoty. Proto v případě, že jej máte instalovaný, důrazně doporučujeme jeho výměnu.
Komentáře