Monitoring průmyslové ekologie | 24. - 30. 1. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 24. - 26. 1. 2026
Odpady:
WASTen Star Holding otevírá dodavatelům technologií cestu k projektům recyklace plastů
| Prumyslovaekologie.cz |
Rostoucí tlak na využívání druhotných surovin, zpřísňující legislativa a nové dotační příležitosti vytvářejí prostředí, ve kterém se recyklace plastových odpadů stává jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů průmyslu.
Broumov: Problém špatného třídění plastů v našem městě se týká nás všech
| Komunalniekologie.cz |
Třídění odpadu je běžnou součástí života většiny obyvatel našeho města. Smysl má ale pouze tehdy, pokud je prováděna správně. V poslední době se však stále častěji setkáváme s tím, že kontejnery na plasty neslouží k tomu, k čemu jsou určeny.
Žďár nad Sázavou staví re-use centrum, kam bude možné odložit použitelné věci
| Novojicinskydenik.cz |
Radnice ve Žďáru nad Sázavou staví centrum, v němž budou moci lidé odkládat věci, které ještě mohou posloužit jiným. Takzvané re-use centrum bude v hale u sběrného dvora firmy AVE, kterou stavbaři do osmi měsíců upraví pro nové využití.
Frenštát pod Radhoštěm rozdává občanům košíky na bioodpad
| Novojicinskydenik.cz |
Město rozdává občanům košíky na třídění biologicky rozložitelného odpadu. 500 ks těchto košíků darovala městu firma ASOMPO a.s. ze Životic u Nového Jičína.
Ovzduší:
Leo Express chystá bezemisní regionální vlaky. Vypsal výběrové řízení na bateriové jednotky až za 8 miliard korun
| Prumyslovaekologie.cz |
Mezinárodní železniční dopravce Leo Express vypsal výběrové řízení na dodávku bateriových elektrických jednotek. Dopravce se tak strategicky připravuje na účast v krajských soutěžích a reaguje na rostoucí zájem objednatelů o moderní a bezemisní řešení v regionální železniční dopravě.
Vdechujeme plasty i v přírodě? Vědci varují před znečištěním
| iDNES.cz |
Lesy čelí nečekané hrozbě v podobě vysoké koncentrace mikroplastů v ovzduší, která podle nového výzkumu překonává i znečištění v centrech měst. Vědci upozorňují, že vegetace funguje jako past na tyto toxické částice, což vyvrací mýtus o venkově jako o oáze čistého vzduchu.
Sarajevo mělo po dva dny nejvíce znečištěné ovzduší na světě
| Ekolist.cz |
Bosenská metropole Sarajevo se dnes druhý den po sobě umístila na prvním místě žebříčku nejvíce znečištěných měst světa. Rekordní koncentrace jemných částic vedla úřady k vyhlášení stavu pohotovosti.
Plnější spoje a méně prémiových tříd. Emise z létání mohou klesnout jednoduše
| iDNES.cz |
Letadla se řadí mezi emisně nejnáročnější způsoby dopravy. Experti nyní zjistili, že klimatické důsledky letecké přepravy by přitom mohly být mnohem menší. Stačilo by zrušit prémiová sedadla, využívat jen nejúspornější typy letounů a aerolinky by také musely prodávat všechna místa na palubách.
Energie:
Elektroauta loni načerpala o 56 % více a pětkrát tolik než před 5 lety
| Prumyslovaekologie.cz |
Přes 200 nových dobíjecích stojanů, meziroční růst celkově odebrané bezemisní elektřiny o 56 procent a za posledních pět let více než pětinásobně. To je loňské skóre nejrozšířenější a nejvýkonnější české sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.
MENDELU podepsala memorandum s Teplárnami Brno
| Prumyslovaekologie.cz |
Předmětem memoranda je navázání a rozvoj vzájemné spolupráce na projektech souvisejících s dodávkami a využitím různých forem energie.
Výroba zelené elektřiny vzrostla. Připravují se další tři malé vodní elektrárny
| Komunalniekologie.cz |
Celkem 4,92 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2024 sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu. V letošním roce začne výstavba tří nových malých vodních elektráren.
Češi a zelená energie: Hitem fotovoltaika a tepelná čerpadla, kde naopak zaostáváme?
| Ekonomickydenik.cz |
Fotovoltaické elektrárny najdete na střechách více než 230 tisíc domů, u 315 tisíc budov vrčí tepelná čerpadla. Obnovitelné zdroje stále více pronikají do českých domácností a podniků, přesto máme co dohánět.
Venezuelský parlament schválil v prvním čtení zákon o reformě ropného sektoru
| oEnergetice.cz |
Venezuelský parlament včera v prvním čtení schválil zákon, který zcela otevírá těžbu ropy soukromému sektoru. Informovala o tom agentura AFP.
Voda:
Ministerstvo zemědělství předložilo zprávu o stavu vodních zdrojů za prosinec 2024
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Úřady: Únik závadných látek způsobený vylitím kejdy na Znojemsku je pod kontrolou
| SeznamZpravy.cz |
Ve Znojmě byla kvůli znečištění vodní nádrže uniklou kejdou preventivně odstavena úpravna vody. Pitnou vodu dovážejí v cisternách, voda v síti zůstává pitná. Zvířecí výkaly do vody unikly z protržené jímky.
Stavaři pracují i za mrazu na rozšíření přístaviště v Hodoníně
| Nase-voda.cz |
Stavební práce na rozšíření přístaviště v Hodoníně jedou i za mrazivých dnů. Nad hodonínským jezem na řece Moravě už je znatelná hrana nové přístavní zdi. Tento týden proběhlo beranění štětovnic, které budou tvořit oporu vlastního pevného mola o délce 47 m.
Voda už přestává být jistotou: Himálaj nám doslova vysychá před očima
| Centrum.cz |
Himálajské pohoří, klíčový zdroj sladké vody pro velkou část Asie, zažívá neobvykle chudou zimní sezónu na sníh. Vědci varují, že kombinace oteplování a slabších srážek ohrožuje zásoby vody, ekosystémy i živobytí stovek milionů lidí napříč regionem.
Životní prostředí a ekologie:
Odborníci budou odstraňovat suché a poškozené dřeviny v městských parcích. Plzeň žádá návštěvníky o obezřetnost
| Komunalniekologie.cz |
V období vegetačního klidu procházejí městské parky v Plzni zimní údržbou. Správci městské zeleně se v nich nyní zaměří na úpravy pro větší bezpečnost lidí i pro lepší podmínky růstu stromů.
Liberecký kraj obnovuje park u Severočeského muzea v Liberci
| Komunalniekologie.cz |
Od října loňského roku pokračuje obnova parku Severočeského muzea v Liberci. Projekt s celkovými náklady necelých 44 milionů korun je spolufinancován z dotačních prostředků, přičemž zhruba polovinu částky hradí Liberecký kraj.
Turek má jako zmocněnec podepsanou příkazní smlouvu
| SeznamZpravy.cz |
Nový vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek bude funkci vykonávat bez platu, resort mu ale uhradí nezbytné náklady, uvedl šéf Motoristů Petr Macinka.
Solární a větrné elektrárny vyrobily loni v EU poprvé více elektřiny než fosilní zdroje
| oEnergetice.cz |
Obnovitelné zdroje energie vyrobily loni v EU 1 331 TWh elektřiny. To odpovídá 47,7 % výroby. Samotné solární a větrné elektrárny převládly v elektroenergetickém mixu Evropské unie nad fosilními zdroji.
Průmysl:
Jak těžba uranu proměnila Českolipsko? Pamětníků ubývá, legendy ‚uraňáků‘ mapuje filmová novinka
| iROZHLAS.cz |
Do českých kin za necelý měsíc vstoupí dokumentární snímek Uranové legendy. Režisér Jan Dufek v něm spolu s kolegy vyzpovídal desítky pamětníků těžby uranu na Českolipsku. Tvůrci filmu si mimo jiné všímají, jak ve své době státem protežovaný průmysl proměnil složení obyvatelstva nebo podobu měst.
Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník
| iDNES.cz |
Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem ničivější než pro občany dalších zemí EU? Urputné snahy Bruselu o zrychlení zelené přeměny už ekonomicky narážejí na svoje limity, říká ekonom Miroslav Zámečník.
S Grónskem už Trump přestřelil, soudí ekonom Hnát. Za prezidentova cla zatím platí hlavně Američané
| iROZHLAS.cz |
Před rokem americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu slíbil, že Americe začíná zlatý věk. Za tu dobu dokázal podpořit tamní ekonomiku, ale také změnit globální obchodní řád.
MONITORING 27. 1. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře