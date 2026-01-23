WASTen Star Holding otevírá dodavatelům technologií cestu k projektům recyklace plastů

Rostoucí tlak na využívání druhotných surovin, zpřísňující legislativa a nové dotační příležitosti vytvářejí prostředí, ve kterém se recyklace plastových odpadů stává jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů průmyslu.
Firmy, které dodávají technologie pro zpracování plastů, tak stojí před mimořádnou příležitostí rozšířit své portfolio a vstoupit do projektů, které budou v následujících letech určovat podobu českého oběhového hospodářství. Jedním z klíčových nástrojů, který tento rozvoj umožňuje, je aktuální výzva OP TAK – Oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomika II.).
Program podporuje investice do technologií pro využití odpadů jako zdrojů, modernizaci výrobních procesů a zavádění cirkulárních principů do praxe. Podniky mohou získat podporu na pořízení zařízení pro recyklaci plastů, třídění, úpravu materiálů nebo jejich opětovné využití ve výrobě.
A právě zde vstupuje do hry WASTen Star Holding, který propojuje dodavatele technologií s podniky hledajícími řešení pro cirkulární transformaci a zároveň zajišťuje kompletní servis od prvotního záměru až po financování.
Komplexní podpora pro dodavatele technologií
Dodavatelé technologií často narážejí na bariéru, která nesouvisí s kvalitou jejich řešení, ale s možnostmi zákazníků investovat. WASTen Star Holding tuto bariéru odstraňuje díky široké nabídce služeb:
- zajištění financování pro klienty dodavatelů, a to jak formou dotační podpory, tak prostřednictvím vlastních zdrojů nebo bankovních úvěrů,
- doporučení vhodných technologií pro podniky, které hledají řešení v oblasti recyklace plastů a druhotných surovin,
- propojení s firmami, které aktivně hledají cesty k oběhovosti díky marketingu, kontaktům a síti partnerů v průmyslu.
Pro dodavatele to znamená jediné: snadnější vstup do nových projektů, rozšíření klientské základny a vyšší úspěšnost při realizaci investic.
Služby pro podniky: od analýzy toků po financování technologie
Podniky, které chtějí využívat plastové odpady jako zdroj, často potřebují nejen technologii, ale i odborné vedení celým procesem. WASTen Star Holding nabízí:
- zmapování materiálových toků – identifikaci surovin, odpadů a jejich potenciálu,
- návrh cirkulárních opatření a doporučení vhodné technologie,
- zajištění financování, včetně dotační podpory z OP TAK,
- kompletní přípravu podkladů k žádosti, včetně cirkulárního auditu dle metodiky MPO a optimalizace způsobilých výdajů.
Díky tomu se i firmy, které s cirkulární ekonomikou teprve začínají, mohou pustit do projektů, které by jinak byly mimo jejich možnosti.
Odborné zázemí a mezinárodní zkušenosti
WASTen Star Holding staví na:
- zahraničních zkušenostech z Nizozemí, kde je cirkulární ekonomika o několik kroků dál,
- spolupráci s experty z univerzit, výzkumných institucí a průmyslové praxe,
- certifikátu Second Party Opinion (SPO) od Sustainalytics, který potvrzuje kvalitu ESG přístupu společnosti.
Toto zázemí umožňuje firmám i dodavatelům technologií vstupovat do projektů s jistotou, že jejich řešení odpovídají evropským trendům i požadavkům dotačních programů.
Nové příležitosti
Trh recyklace plastů se rychle profesionalizuje. Podniky hledají technologie pro:
- mechanickou recyklaci,
- chemickou recyklaci,
- regranulaci,
- třídění a úpravu plastových frakcí,
- využití plastů jako vstupní suroviny ve výrobě.
Díky OP TAK a službám WASTen Star Holdingu mají dodavatelé jedinečnou možnost stát se součástí projektů, které budou v následujících letech zásadní pro český průmysl i environmentální politiku.
Cirkulární ekonomika je nový standard
Firmy, které dokážou nabídnout technologie pro využití plastových odpadů, stojí na prahu období, kdy poptávka po jejich řešeních výrazně poroste. WASTen Star Holding jim pomáhá tuto příležitost proměnit v konkrétní projekty, ať už jde o financování, odborné zázemí, nebo propojení s podniky, které chtějí cirkulární ekonomiku skutečně uvést do praxe.
Komentáře