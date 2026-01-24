Leo Express chystá bezemisní regionální vlaky. Vypsal výběrové řízení na bateriové jednotky až za 8 miliard korun

Mezinárodní železniční dopravce Leo Express vypsal výběrové řízení na dodávku bateriových elektrických jednotek. Dopravce se tak strategicky připravuje na účast v krajských soutěžích a reaguje na rostoucí zájem objednatelů o moderní a bezemisní řešení v regionální železniční dopravě. Předmětem zakázky je dodávka jedenácti bateriových jednotek s opcí na až dalších třicet vozidel, přičemž celková odhadovaná hodnota zakázky činí 7,995 miliardy korun.
Jednotky s kapacitou přibližně 121 až 150 míst umožňují kombinovaný provoz na elektrifikovaných tratích i na úsecích bez trakčního vedení. „Bateriové jednotky považujeme za jeden z prvků budoucí regionální železniční osobní dopravy. Umožňují bezemisní provoz i tam, kde dnes není a neplánuje se elektrifikace, a zároveň poskytují objednatelům veřejné dopravy větší flexibilitu. Díky akvizici nových bateriových jednotek budeme připraveni nabídnout moderní a konkurenceschopné řešení v jakémkoli vhodném projektu regionální železniční dopravy. Zároveň podporujeme i větší míru elektrifikace, která dlouhodobě sníží náklady tam, kde je předpokládaná vysoká četnost spojů“ říká Peter Köhler, CEO Leo Express.
Leo Express dlouhodobě kombinuje komerční železniční dopravu s výkony ve veřejné službě. Od prosince 2019 provozuje regionální vlaky na Pardubicku a od prosince 2023 zajišťuje dopravu na nejvytíženější slovenské regionální trati Bratislava – Komárno. Bateriové jednotky jsou primárně zamýšleny pro regionální tratě v České republice.
Leo Express je soukromý dopravce, který od roku 2012 poskytuje železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě. V Česku působí primárně na komerční trase Praha – Olomouc – Ostrava, vybrané vlakové linky dále pokračují do slovenského Prešova či polského Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky na Ukrajinu, které navazují na vlakové spoje. Od prosince 2019 Leo Express provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava – Komárno. V roce 2026 dopravce spustí nové trasy Praha – Olomouc – Bratislava, Krakov – Varšava a Přemysl – Krakov – Praha – Frankfurt – Letiště Frankfurt. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst v Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.
