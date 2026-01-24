MENDELU podepsala memorandum s Teplárnami Brno

Rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš dnes s generálním ředitelem Tepláren Brno Petrem Fajmonem podepsal memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mendelovou univerzitou a společností Teplárny Brno. Předmětem memoranda je navázání a rozvoj vzájemné spolupráce na projektech souvisejících s dodávkami a využitím různých forem energie.
„Teplárny Brno jsou bezesporu významným a dynamickým subjektem v oblasti produkce a rozvoje efektivních a šetrných zdrojů energie. Vzájemná podpora a spolupráce v této oblasti spolu s efektivním energetickým managementem patří k univerzitě spojující šetrné hospodaření v krajině s efektivním využitím zdrojů. Potenciál této spolupráce pokrývá jak vzdělávací, tak i výzkumné aktivity naší univerzity. S brněnskými Teplárnami nás spojuje i smysluplná podpora občanského života, kde se setkáváme nejen při podpoře třeba mladých hendikepovaných sportovců Nadačního fondu Emil,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš.
Spolupráce se bude týkat také aktivního zapojení studujících Mendelovy univerzity do odborných aktivit a projektů Tepláren Brno, a to formou stáží, trainee programů a odborných praxí. „Jsme rádi, že můžeme být partnerem Mendelovy univerzity při hledání dlouhodobě udržitelných a energeticky efektivních řešení pro její objekty. Spolupráce se týká technického řešení dodávek tepla a chladu pro nové stavby i rekonstrukce v návaznosti na koncepci horkovodu z elektrárny Dukovany, ale také projektů lokálních distribučních soustav, dodávek elektřiny a zemního plynu. Součástí je rovněž rozvoj e-mobility a nabídka komplexních energetických služeb, které univerzitě pomohou snižovat energetickou náročnost i emise CO₂. Přirozenou součástí této spolupráce je pro nás i zapojení studentů do praxe,“ uvedl Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno. Studenti a studentky tak získají možnost podílet se na konkrétních energetických projektech, které Teplárny Brno připravují a získat praktické zkušenosti přímo z prostředí moderní energetiky.
Uzavřením memoranda MENDELU a Teplárny Brno vyjadřují ochotu ke vzájemné spolupráce v oblasti energetické koncepce a inovací, rozvoji inovativních technologií, strategické spolupráci v energetické oblasti a spolupráci na energetických projektech, zejména při zajištění provozu a dodávek tepla i chladu pro MENDELU a při rané přípravě, projekci a následné realizaci nových projektů výstavby a modernizaci stávajících objektů univerzity. Spolupráce bude navázána například i při zavedení dodávek obnovitelných zdrojů energie pro MENDELU za účelem snižování podílu zdrojů energie produkujících emise CO2.
Komentáře