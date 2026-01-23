Ministerstvo zemědělství předložilo zprávu o stavu vodních zdrojů za prosinec 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Prosinec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. V průměru na našem území spadlo 17 mm srážek (37 % srážkového normálu 1991–2020). Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Z počátku měsíce se jednalo především o srážky dešťové, ve dnech 29. – 31. prosince byl na velké části našeho území zaznamenán nový sníh.
Z odtokového hlediska byl prosinec ve většině hlavních povodí převážně podprůměrným měsícem. Méně vody (cca polovina hodnot dlouhodobého prosincového průtoku) odteklo v povodí Labe a v povodí Vltavy, naopak více vody odteklo moravskými toky (ca 80 % QXII). Celkově byly průměrné prosincové průtoky nejčastěji v rozmezí od 35 do 100 % QXII s celkově mírně klesající tendencí. Vzrůstal počet suchých profilů. Vzhledem k nízkým teplotám v závěru měsíce se na tocích postupně projevovaly ledové jevy. Na žádném sledovaném profilu se nevyskytoval SPA.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zhoršila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal mírně podnormální.
Za měsíc prosinec bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 39 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 583 mil. m3.
Za měsíc prosinec došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 35 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 454 mil. m3.
Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 43–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
