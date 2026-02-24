Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 2. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 14. - 16. 2. 2026
Odpady:
Průběžná evidence odpadů: průvodce pro české firmy
| Prumyslovaekologie.cz |
Vedení průběžné evidence odpadů představuje pro mnoho českých firem administrativní výzvu. V tomto článku vám přinášíme přehledný návod, jak správně evidovat odpady a jak efektivně zasílat údaje do systému ISPOP.
Jak dát plastům druhý (a třetí) život: Výzkum na FCH VUT může změnit třídění a recyklaci
| Prumyslovaekologie.cz |
Plasty tvoří neoddělitelnou součást našeho každodenního života, zároveň ale představují jednu z největších environmentálních výzev současnosti. Přestože je třídíme, velká část plastového odpadu končí ve spalovnách nebo na skládkách.
Brněnská odpadová společnost představila vizuální prohlídku své třídicí linky
| Novinky.cz |
Vypadá jako počítačová střílečka, návštěvník v ní ale místo s nepřáteli bojuje s horami odpadu. Řeč je o virtuální prohlídce první automatické třídící linky v Česku. Je v Brně, kde ji využívá odpadová společnost SAKO.
V roce 2024 vzrostlo v Pardubickém kraji množství odpadu z domácností o pětinu
| Ekolist.cz |
Celkové množství komunálního odpadu z domácností v Pardubickém kraji v roce 2024 výrazně vzrostlo. Z 218 884 tun v roce 2023 se zvýšilo na 263 763 tun v roce následujícím, tedy o více než 20 procent.
Ovzduší:
Premiér Babiš po jednání Evropské rady ke konkurenceschopnosti: Řešením je změna systému obchodování s emisními povolenkami
| Prumyslovaekologie.cz |
Předseda vlády ČR Andrej Babiš se zúčastnil neformálního jednání Evropské rady. Klíčovými tématy diskuse byly vysoké ceny energií a stagnující konkurenceschopnost EU a rovněž odstranění bariér na vnitřním trhu EU.
Plzeň nasazuje chytré drony proti lesním požárům. Pomohou odhalit oheň dřív, než se rozšíří
| Komunalniekologie.cz |
Ještě dříve, než si někdo všimne kouře v národním parku, mohou být už ve vzduchu plzeňské drony. Západočeská metropole se zapojila do přeshraničního projektu, který má pomocí senzorů v terénu a dronů v boxech včas odhalovat vznikající lesní požáry v česko-bavorském pohraničí.
Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
| E15.cz |
Každý rok na začátku listopadu se v Novém Dillí opakuje stejný scénář. Teploty klesnou, obloha potemní a nad městem se usadí šedý, dusivý závoj.
USA plánují seškrtat omezení na emise
| Novinky.cz |
Administrativa Donalda Trump plánuje tento týden zrušit část omezení emisí šesti skleníkových plynů. Míní anulovat tzv. „nález o ohrožení“ z roku 2009, podle něhož tyto plyny představují hrozbu pro veřejné zdraví.
Energie:
Premiér Babiš jednal s francouzským prezidentem Macronem o posílení konkurenceschopnosti a spolupráci v jaderné energetice
| Prumyslovaekologie.cz |
Předseda vlády se setkal s prezidentem Francie. Hlavním tématem jednání bylo posílení evropské konkurenceschopnosti, kterému se věnovala neformální Evropská rada v Belgii. Lídři diskutovali také o spolupráci v jaderné energetice.
Velkou část uhlí a plynu může dle analýzy nahradit geotermální energie
| C24.cz |
Nová zpráva analytické společnosti Ember ukazuje, že technologický pokrok v oblasti hlubinného vrtání má potenciál proměnit geotermální energii z okrajového v jeden z hlavních zdrojů energie.
ČSÚ: Dvě třetiny domácností bydlí v domě se zateplením, 91 pct má vyměněná okna
| oEnergetice.cz |
Dvě třetiny domácností v Česku bydlí v zatepleném domě. Devět z deseti domácností má pak vyměněná okna s dvojitými či trojitými skly. Za poslední dva roky domácností, které podnikly tyto úsporné kroky, mírně přibylo.
Polsko stále více spoléhá na zemní plyn a obnovitelné zdroje
| CT24.cz |
Polsko se potýká s vysokými cenami energií, které patří k nejvyšším v Evropské unii. Zhruba desetina tamních obyvatel je zasažena takzvanou energetickou chudobou. Země se i proto v posledních letech snaží více energie čerpat třeba z obnovitelných zdrojů a zemního plynu.
Ekologický premiant? Čínský zelený boom stojí dál na uhlí, ropě a plynu
| Hrot24.cz |
Zatímco Peking dominuje globálnímu trhu s čistými technologiemi, energetickou bezpečnost Číny dál zajišťují fosilní paliva a kontrola nad vzácnými zeminami.
Voda:
Nároky na financování vodohospodářské infrastruktury v Česku jsou dlouhodobě vysoké
| Prumyslovaekologie.cz |
Přestože do vodohospodářského sektoru míří desítky miliard korun a kvalita služeb se výrazně zlepšila, poptávka obcí dál převyšuje dostupné prostředky. Pro řadu z nich je navíc stále obtížné projekty připravit a finančně zajistit.
Loňský úhyn ryb v Dyji zapříčinil nedostatek kyslíku, toxická pěna ze sinic a vysoká teplota vody
| Komunalniekologie.cz |
Loňský úhyn ryb na řece Dyji u Bulhar na Břeclavsku s největší pravděpodobností způsobilo několik faktorů. Tím hlavním byl nedostatek kyslíku.
Z Bukovna dál na severovýchod: V Jihlavě začíná stavba nové vodovodní větve
| Komunalniekologie.cz |
Jihlava pokračuje v posilování své vodárenské infrastruktury. Na nově dokončený vodojem Bukovno navazuje výstavba severovýchodní větve vodovodu, která přivede stabilnější dodávky pitné vody.
Protipovodňové zábrany po 17 letech jednání? Město Terezín získalo poslední pozemky pro jejich stavbu
| iROZHLAS.cz |
Město Terezín získalo poslední pozemky pro výstavbu protipovodňových zábran. Ty by měly ochránit místní část České Kopisty před velkou vodou. Radnice teď může začít s přípravou projektové dokumentace a žádostí o stavební povolení.
Chemie:
SIRENE přináší nový panevropský rámec pro rozvoj výzkumu expozomu a environmentálního zdraví
| Prumyslovaekologie.cz |
Projekt SIRENE představuje zásadní posun v evropské schopnosti porozumět tomu, jak environmentální faktory ovlivňují lidské zdraví v průběhu celého života.
Životní prostředí a ekologie:
ZČU rozšiřuje nabídku studia. Přibude environmentální inženýrství, psychologie i fyzioterapie
| Prumyslovaekologie.cz |
Západočeská univerzita v Plzni otevírá nebo připravuje nové studijní programy. Vedle už otevřené novinky Environmentální inženýrství a technologie chystá také psychologii nebo navazující studium fyzioterapie.
Environmentální výchova i více zeleně: Brno přispěje na ekologické projekty
| Komunalniekologie.cz |
Také v roce 2026 patří podpora životního prostředí k prioritám města. Právě dotace na ekologické projekty, které oživují veřejná prostranství a vzdělávají děti i dospělé, doporučili brněnští radní ke schválení zastupitelům.
Motoristé navrhnou na ministra životního prostředí někoho jiného, oznámil Turek
| Novinky.cz |
Motoristé představí nového kandidáta na ministra životního prostředí. V neděli večer to oznámil dosavadní kandidát Filip Turek, kterého ale odmítl do čela resortu jmenovat prezident Petr Pavel kvůli jeho kauzám.
Zelený kruh: O třetinu snížený rozpočet ministerstva životního prostředí ohrožuje ochranu přírody i veřejné zdraví
| Ekolist.cz |
Vláda Andreje Babiše předložila návrh státního rozpočtu, v němž nejvíce škrtá výdaje na ochranu přírody a zdravého životního prostředí. Rozpočet ministerstva životního prostředí klesá o 2,7 miliardy korun.
Průmysl:
ETS pro průmysl není dobrý nástroj, na místě je revize či odklad, říká tvrdě Merz. Co na to EU?
| Echo24.cz |
Německý kancléř Friedrich Merz se překvapivě důrazně postavil na stranu těch, kteří chtějí revizi průmyslového systému obchodování s emisními povolenkami. Zástupcům průmyslu řekl, že systém byl zaveden, aby snížil emise CO2 a zároveň umožnil firmám přejít na bezemisní výrobní linky.
Firmy naléhají na vedení EU: Covid jste zvládli, teď zachraňte evropský průmysl
| Novinky.cz |
Průmyslníci po Evropské unii požadují, aby řešila jejich obtížnou ekonomickou situaci stejně jako dříve krizi související s pandemií nemoci covid-19.
Babiš před summitem: Na ETS povolenkách bohatnou jen banky a spekulanti, průmysl bankrotuje
| Echo24.cz |
Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek EU ETS, uvedl před zahájením neformálního summitu EU český premiér Andrej Babiš.
Trump škrtl klíčový pilíř klimatické politiky. Dopady mohou změnit celý průmysl
| Ekonomickymagazin.cz |
Donald Trump provedl to, co mnozí považují za nejradikálnější klimatický krok své druhé administrativy. Zrušil takzvané „endangerment finding“ – vědecké rozhodnutí americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) z roku 2009.
MONITORING 17. 2. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře