Vědci z UCEEB ČVUT vytvořili metodiku požární bezpečnosti zelených střech

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Asociací zelených střech a fasád připravilo odbornou metodiku zaměřenou na zásady instalace zelených střech z hlediska požární bezpečnosti staveb. Zelené střechy se stávají stále běžnější součástí moderní výstavby díky svému přínosu ke zlepšení mikroklimatu, hospodaření s dešťovou vodou i energetické efektivitě budov.
Jednotný přístup k posuzování požárních rizik zelených střech v českém prostředí však dosud chyběl, což vedlo k nejednotnému výkladu a nejistotě při jejich navrhování a schvalování. Ačkoli v zahraničí již existují metodiky a legislativní dokumenty věnující se této problematice, u nás je požární hledisko těchto skladeb stále nedostatečně definováno. Absence jasných pravidel a jednotného rámce v normách požární bezpečnosti ztěžuje jejich navrhování i posuzování. Výsledkem je nejednotný výklad a nejistota, jakým způsobem mají být tyto skladby z hlediska požární ochrany řešeny, bez ohledu na to, zda skutečně představují zvýšené riziko šíření požáru.
„Vegetační souvrství je nutné chápat jako plnohodnotnou součást střešního pláště. Na rozdíl od běžných střešních krytin však jeho vlastnosti nejsou v čase konstantní – mohou se měnit podle aktuální vlhkosti, stavu údržby a druhového složení vegetace. Právě tato proměnlivost je jedním z hlavních důvodů, proč bylo legislativní posuzování zelených střech z hlediska požární bezpečnosti v současnosti problematické,“ vysvětluje Petr Hejtmánek, vedoucí týmu Požární bezpečnosti z UCEEB ČVUT.
Cílem nové metodiky je shrnout současné znalosti v oblasti požární bezpečnosti vegetačních souvrství v České republice i v zahraničí a nabídnout jasná doporučení pro návrh, instalaci a údržbu zelených střech. Odborníci se zaměřili zejména na identifikaci rizik spojených s šířením požáru v souvislosti s použitými materiály pro vegetační souvrství, rozložení prvků na střeše a srovnání přístupů používaných v různých evropských zemích.
„Výsledné závěry metodiky staví na moderních přístupech z Evropy a jsou přitom plně v souladu i s českými standardy. Na doporučeních metodiky panuje odborná shoda, jsou pro trh jednoduše použitelná a v metodice je doprovází názorná schémata. Spolupráce byla intenzivní, ale za poměrně krátký čas se nám povedl obrovský posun, za což patří členům pracovní skupiny velký dík,“ říká Pavel Dostal, předseda Rady Asociace zelených střech a fasád.
Na vzniku metodiky se podílelo také Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a společnost PAVUS, a.s. Metodika vznikla v rámci projektu UCEEB inovační vouchery, díky němuž mohou malé a střední podniky ve stavebnictví čerpat podporu na výzkum a vývoj až ve výši 75 % nákladů. Tento projekt je stále aktuální a je otevřen i dalším zájemcům o realizaci inovativních nápadů a řešení s plnou podporou odborného výzkumu.
Výsledný dokument bude sloužit jako odborná opora pro projektanty a další odborníky v oblasti stavebnictví a přispěje tak k bezpečnějšímu a systematičtějšímu využívání vegetačních prvků na budovách do doby, než budou příslušné požadavky standardizovány a jednoznačně upraveny v rámci závazných požárních norem a související legislativy.
