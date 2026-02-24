03/2025

První blok Jaderné elektrárny Dukovany je na plném výkonu

23. 2. 2026| zdroj: ČEZ0

zdroj: Flickr

Energetici v Dukovanech dosáhli na prvním výrobním bloku 100% výkonu. Po plánované odstávce jej připojili k síti na začátku týdne. Všechny čtyři výrobní jednotky Dukovan aktuálně disponují zvýšeným výkonem až 512 MWe.

Operátoři připojili k síti obě turbíny v časných ranních hodinách v pondělí 16. února. Blok odstavili v prosinci loňského roku kvůli výměně paliva a rozsáhlým modernizačním a servisním pracím. Celkový výkon obou turbosoustrojí prvního bloku tak nyní činí 512 MWe. „Náběh jaderného bloku z odstávky na plný výkon standardně trvá několik dní. Na různých výkonových úrovních vždy ověřujeme parametry a provádíme potřebné testy a kontroly. Vždy je naší prioritou bezpečnost a stabilní provoz,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel dukovanské elektrárny.

Vyšší výkon bloku než v předchozích letech

Výrobní bloky Jaderné elektrárny Dukovany už mají za sebou dvě etapy bezpečného zvýšení výkonu — nejprve z původních 440 na 500 MWe, následně pak v loňském roce dosažení až 512 MWe na všech blocích. Ročně tak elektrárna vyrobí přibližně o 300 000 MWh elektřiny více, což odpovídá přibližně trojnásobku výroby vodní elektrárny na patě Brněnské přehrady.

Jaderné lokality Dukovany a Temelín

Aktuálně jsou v provozu všechny čtyři bloky Jaderné elektrárny Dukovany a první blok Jaderné elektrárny Temelín. Druhý temelínský blok prochází plánovanou odstávkou spojenou s výměnou paliva a investičními pracemi.

