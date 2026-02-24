ČR oznámila ukončení používání kreosotu na ošetření sloupů elektrického vedení

Česká republika požádala o vyřazení ze seznamu členských států, v nichž je možné uvádět na trh dřevo ošetřené kreosotem pro dané použití v souladu s nařízením o biocidech (zveřejněno ECHA 18. 2. 2026).
Železniční pražce nebo sloupy elektrického a telekomunikačního vedení ošetřené kreosotem mohou být uváděny na trh pouze v členských státech uvedených v seznamu agentury ECHA a mohou být povoleny pouze pokud je splněna podmínka stanovená nařízením (EU) č. 528/2012 o biocidech, tzn. pokud by její neschválení mělo nepřiměřené negativní dopady pro společnost v porovnání s rizikem, které používání látky představuje pro zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí.
Kreosot na území ČR již není používán pro ošetření sloupů elektrického vedení a telekomunikačních sloupů, proto ČR požádala o vyřazení z uvedeného seznamu členských států. Po datu vyřazení 18. února 2026 nastává přechodné období v délce 180 dnů, kdy je možné až do 17. srpna 2026 uvádět na český trh sloupy elektrického vedení ošetřené kreosotem.
Železniční pražce mohou být nadále ošetřeny kreosotem, protože zatím neexistuje rovnocenná alternativa z hlediska vlastností materiálů, technické i ekonomické proveditelnosti.
