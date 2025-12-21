Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 12. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 13. - 15. 12. 2025
Legislativa:
Vláda projednala zprávu o Národním prováděcím programu k evropské směrnici o čištění městských odpadních vod
| Prumyslovaekologie.cz |
Čistění odpadních vod by se mělo zlepšit tak, aby se zvýšila ochrana vodních ekosystémů, a naopak zmírnily negativní dopady na životní prostředí.
Odpady:
Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík
| Aktualne.cz |
Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to v pátek uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.
Konec kontejnerů v ulicích. Obyvatelé Rychvaldu dostanou vlastní popelnice na třídění odpadu
| iROZHLAS.cz |
Rychvaldské domácnosti začnou od nového roku třídit odpad do vlastních popelnic přímo u domu. Svoz odpadu přebírají městské služby a nastaví nový režim odvozu. Město zároveň postupně odstraní sběrná místa v ulicích.
Tlak na Německo. Část odpadu si odvezou za týden, zbytek možná v lednu
| SeznamZpravy.cz |
Ministr životního prostředí Petr Hladík se údajně dohodl s Němci, že odvezou i druhé ložisko nelegálního odpadu složeného na okraji Brna. Nepatrná část by měla putovat zpět do Německa už za týden.
Obyvatelé slovenské Skalice odmítli spalovnu, jež by vznikla u hranic s Českem
| Ekolist.cz |
Obyvatelé slovenské Skalice odmítli v sobotním referendu stavbu spalovny odpadu, která by byla prakticky na hranici s Českem. Z více než 7000 zúčastněných hlasovalo proti téměř 6900. Účast dosáhla 56 procent a výsledek referenda je platný.
Ovzduší:
Hnutí Fridays for Future vyhlásilo na pondělí 15. 12. celorepublikovou středoškolskou stávku za klima
| Prumyslovaekologie.cz |
Hnutí Fridays for Future vyhlásilo na pondělí 15. 12. školní stávku za klima. V Praze současně svolává demonstraci na Hradčanském náměstí.
Zákaz zábavní pyrotechniky ochrání přírodu v nejcennějších partiích Hrubého Jeseníku
| Komunalniekologie.cz |
V chráněné krajinné oblasti Jeseníky se omezí používání pyrotechniky. Nebude se tak už moci opakovat situace z konce loňského roku, kdy jedna z horských chat odpálila silvestrovský ohňostroj přímo v národní přírodní rezervaci Praděd.
Emise s karcinogeny do Česka proudí až z Balkánu, říká odborník
| SeznamZpravy.cz |
Sírany, které do Česka přicházejí z postsovětských a balkánských zemí, na sebe vážou nebezpečné látky.
Brusel podle šéfa EPP navrhne upustit od zákazu spalovacích motorů od roku 2035
| Ceskenoviny.cz |
Evropská komise příští týden předloží návrh změn, které zruší plán na zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035.
Energie:
Schillerová (ANO): Vláda se sejde do Vánoc třikrát, řešit bude nejdřív energie
| oEnergetice.cz |
Vláda se podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové sejde v pondělí po jmenování a pak znovu v úterý 16. a v pondělí 22. prosince. Zabývat se nejprve bude cenami energií, poplatky za obnovitelné zdroje má nově hradit stát.
Ženy na Zanzibaru prosvětlují své vesnice s pomocí solární energie
| Ekolist.cz |
Hamna Silima Nyangeová, stejně jako polovina z dvou milionů obyvatel tanzanského autonomního souostroví Zanzibar, neměla dům připojený k elektrické síti. Když padla tma, přišel i kouř.
Nový zdroj zelené energie z hlubin země láká investory. Využijí ho datacentra i města
| Ekonomickydenik.cz |
Investoři doslova baží po větrné a solární energetice, zatímco jiný zdroj zelené energie teprve pomalu objevují. Geotermální energie přitom může být spolehlivým zdrojem pro výrobu elektřiny a dálkového tepla, aniž by podléhala rozmarům počasí.
Domácnosti na Třinecku má vytápět nový horkovod z železáren. Lidé ušetří, stavba ale půjde přes jejich pozemky
| iROZHLAS.cz |
Firma Energetika Třinec začala jednat s lidmi, kterých se dotkne stavba nového horkovodu mezi Třincem a Českým Těšínem. Firma nabízí peníze. Pozemky ale zatíží stavba i věcná břemena do budoucna.
Voda:
Čeští experti vyhodnotili polský hydrogeologický model predikující stav podzemních vod v okolí dolu Turów jako vyvážený
| Prumyslovaekologie.cz |
Expertní skupina složená z českých odborníků, kterou jmenoval ministr životního prostředí Petr Hladík, posoudila aktualizovaný polský hydrogeologický model. Ten predikuje stav hladiny podzemních vod v dole Turów a v jeho okolí.
Ve Středočeském kraji zdraží voda nejvíce na Mladoboleslavsku. Kladno a Mělník si cenu udrží
| iROZHLAS.cz |
V některých středočeských městech si lidé od nového roku připlatí za dodávky vody. Cena stoupne většinou v řádu několika procent. Důvodem je například inflace.
Věčné chemikálie ve vodě škodí dětskému zdraví i peněženkám
| CT24.cz |
Negativní dopady na zdraví, které způsobují takzvané věčné chemikálie v pitné vodě, stojí Spojené státy v současné době už nejméně osm miliard dolarů (160 miliard korun) ročně v sociálních nákladech.
Balená voda čistější než z kohoutku? Pravda znepokojí
| Nedd.cz |
Rostoucí nedůvěra k vodě z kohoutku proměnila balenou vodu v globální základní potravinu ve většině částech světa, včetně zemí s nejpřísnějším testováním kvality. Marketing ji prodává jako čistší, zdravější a pohodlnější variantu, vědecké výzkumy ale říkají něco jiného.
Chemie:
MPO předložilo základní informace ke klasifikaci, balení a označování látek a směsí
| Prumyslovaekologie.cz |
Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek, a které byly přijaty v EHP.
Životní prostředí a ekologie:
Matěj Pomahač: V Evropské unii probíhá klíčová bitva o ochranu spotřebitelů i životního prostředí
| Ekolist.cz |
Evropská unie rozhoduje o oslabení dlouhá léta připravovaných opatření na ochranu lidského zdraví, přírody a klimatu. Původně legitimní záměr snížit byrokratickou zátěž a zvýšit konkurenceschopnost evropských firem se mění ve faktickou rezignaci na boj se znečištěním přírody.
AI ničí životní prostředí
| CNN.primanews.cz |
Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny
| CT24.cz |
Ministerstvo životního prostředí představilo pravidla, která mají zajistit větší ochranu půdy před erozí způsobenou kromě vody i větrem. Agrární komoře vadí, že s ní resort změny dostatečně neprojednal a není ani úplně jasné, jak se budou posuzovat jednotlivé případy.
Hladík vyhověl odpůrcům, zrušil stanovisko MŽP ke stavbě silnice přes Český ráj
| iDNES.cz |
Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík zrušil a vrátil k novému posouzení závazné stanovisko ministerstva k nové silnici I/35 přes Český ráj. Vyšel tak vstříc jejím odpůrcům.
Průmysl:
Šéf Lasselsbergeru: Snížit emise v EU o 90 procent může být pro průmysl katastrofou
| Ekolist.cz |
Cíl snížit v Evropě do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent může mít pro český energeticky náročný průmysl katastrofální dopady. Bude to znamenat další akceleraci snah o zrychlení dekarbonizace, a to i pro odvětví, která zatím nemají to řešení.
MONITORING 16. 12. 2025
